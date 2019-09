TGS 2019 | بازی Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack معرفی شد

در جریان مراسم TGS امسال، استودیوی گاست (Gust) و شرکت کوئی تکمو (Koei Tecmo) از مجموعه‌ی Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack رونمایی کردند. این مجموعه به صورت جهانی برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود. مجموعه‌ی یاد شده شامل سه بازی Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX، Atelier Escha […]

در جریان مراسم TGS امسال، استودیوی گاست (Gust) و شرکت کوئی تکمو (Koei Tecmo) از مجموعه‌ی Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack رونمایی کردند. این مجموعه به صورت جهانی برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود.

مجموعه‌ی یاد شده شامل سه بازی Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX، Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX و Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX می‌شود. علاوه بر این، تیم سازنده تمامی محتوای بسته‌ الحاقی‌ها و محتوای اضافی مربوط به نسخه‌ی پلاس بازی‌ها را به این مجموعه اضافه کرده است.

پیش‌خرید این بازی از دو هفته‌ی دیگر در کشور ژاپن آغاز می‌شود ولی هنوز زمان فروش بازی در کشورهای غربی مشخص نشده است.

منبع متن: gamefa