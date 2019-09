جدیدترین آپدیت Red Dead Online یکی دو روزی است که عرضه شده و روند کاملا تازه‌ای به بازی اضافه کرده است. آپدیت Frontier Pursuits به بازی‌کننده‌های بخش آنلاین Red Dead Redemption 2 این اجازه را می‌دهد تا با توجه به علاقه‌ی خود، نقشی خاص را در دنیای بازی برعهده بگیرند و فعالیت‌های مختص به آن نقش را انجام دهند.

سه کلاس مختلف به بازی اضافه شده است که هر کدام روند بازی متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. کلاس اول Bounty Hunter یا جایزه بگیر است، کلاس دوم Trader یا فروشنده است و کلاس سوم هم Collector یا کلکسیونر است. بازی‌کننده‌ها می‌توانند تصمیم بگیرند تا یک کلاس را کاملا ارتقا دهند و قدرت‌ها و توانایی‌های آن را کسب کنند، یا اینکه در هر سه کلاس فعالیت داشته باشند و به تدریج آن‌ها را ارتقا دهند.

با پیشرفت در هر کلاس، بازی‌کننده‌ها آیتم‌های مختلف و مهارت‌هایی که به درد آن کلاس می‌خورد را آزاد می‌کنند. این مهارت‌ها ممکن است کوچک و مثل حقه‌های مختلف برای چرخاندن تفنگ باشند یا قابلیت آهسته کردن زمان را به مقدار قابل توجهی پیشرفت دهند.

بازی‌کننده‌ها با تمام کردن فعالیت‌ها و چالش‌های مختص یک کلاس، در همان کلاس امتیاز تجربه دریافت می‌کنند. هر کلاس ۲۰ تراز دارد که بازی‌کننده‌ها با گرفتن امتیاز تجربه در آن پیشرفت می‌کنند. هر ۵ تراز، یک سطح متفاوت از کلاس را آزاد می‌کند؛ طوری بازی‌کننده‌ها به ترتیب در هر کلاس به چهار سطح «تازه‌کار»، «آینده دار»، «جا افتاده» و «متمایز» می‌رسند.

تراز گرفتن در هر کلاس هم‌چنین به بازی‌کننده‌ها پاداشی به اسم Role Token می‌دهد که با استفاده از آن می‌توان آیتم‌هایی مختص همان کلاس خریداری کرد.

در ادامه می‌توانید توضیح کوتاهی از هر سه کلاس بخوانید:

Bounty Hunter

برای شروع فعالیت به عنوان یک جایزه بگیر، باید به شهر Rhodes بروید و با جایزه بگیر افسانه‌ای ملاقات کنید. با خرید حقوق فعالیت به عنوان یک جایزه بگیر از او، فعالیت‌های شما در این کلاس آغاز می‌شود.

بازی‌کننده‌هایی که به عنوان Bounty Hunter فعالیت می‌کنند، می‌توانند به مراکز قانون، دفاتر پست و ایستگاه‌های قطار در هر جای نقشه بروند و افرادی که تحت تعقیب هستند را روی تخته‌های این مکان‌ها مشاهده کنند. مجرمان زیادی در بازی قرار داده شده‌اند و هر کدام هم درجه‌ی سختی خودشان را دارند؛ طوری که بازی‌کننده‌ها از مجرمان معمولی تا خلافکارانی که لشکری زره‌ای با خود دارند را شکار می‌کنند.

هم‌چنین اگر با یک گروه این فعالیت‌ها را آغاز کرد، هر فرد گروه درصدی از جایزه‌ی نهایی را دریافت می‌کند.

طناب قوی‌تر، روشن شدن دشمنان به رنگ قرمز به هنگام تیراندازی و یک کیف با ظرفیت بیشتر، تعدادی از آیتم‌ها و مهارت‌هایی هستند که این کلاس آزاد می‌کند.

Trader

شخصیت کریپس که همیشه در کمپ شما حضور دارد، به شما کمک می‌کند تا تجارت تازه‌ای در غرب وحشی راه بیاندازید. با او صحبت کنید تا «شرکت تجارت کریپس» را با همکاری او راه اندازی و فعالیت‌های کلاس تاجر را آغاز کنید.

به عنوان تاجر، کمپ خود را به یک فروشگاه تبدیل می‌کنید. برای کریپس مواد اولیه‌ی مختلف می‌آورید و او آن‌ها را تبدیل به آیتم‌هایی برای فروش می‌کند.

با ۱۵ شمش طلا می‌توانید برای کمپ خود یک میز قصابی هم بخرید تا تجارت‌تان راه بیافتد.

به عنوان تاجر، می‌توانید برای خود یک کمد برای ذخیره کردن سلاح‌ها، یک درشکه قوی، غذاهای بیشتر برای پخت و آیتم‌های مختلف دیگری آزاد خواهید کرد.

Collector

برای شروع فعالیت به عنوان کلکسیونر، باید سراغ شخصیت Madam Nazeer بروید و از او کیف کلکسیونری را خریداری کنید.

به عنوان یک کلکسیونر، وظیفه‌ی شما پیدا کردن گنج‌های مختلف است. این گنج‌ها می‌توانند کارت‌های تاروت قدیمی باشند، یا گنج‌های مخفی که باید با بیل آن‌ها را از زیر زمین بیرون بکشید، یا عتیقه‌های مختلفی که در خانه‌ها پیدا می‌کنید.

ورود به این کلاس، قابلیتی به شما می‌دهد که به کمک می‌توانید وجود یک آیتم با ارزش در اطراف خود را حس کنید. بیل را هم با ورود به این کلاس دریافت می‌کنید. دوربین دوچشمی پیشرفته‌تر و یک فلزیاب هم از دیگر آیتم‌هایی هستند که با پیشرفت به عنوان یک کلکسیونر دریافت می‌کنید.

آپدیت Frontier Pursuits به صورت رایگان برای بازی Red Dead Online عرضه شده و همین حالا می‌توانید سراغ یکی از این کلاس‌ها بروید. البته در نظر داشته باشید که نیاز به ۱۵ شمش طلا دارید.

بازی Red Dead Online به عنوان بخش آنلاین Red Dead Redemption 2 برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس است و به تازگی هم از حالت آزمایشی خارج شده.

در ادامه می‌توانید تریلر این آپدیت را ببینید.

