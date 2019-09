به این بازی‌ها نگاهی بیاندازید: PUBG، Fortnite، Battlefield، Call of Duty، Mario، Tetris، Flappy Bird. با وجود سبکهای عمیقا متفاوتشان، آنچه بین همه آنها مشترک است، اینست که یا به کل بتل رویالند، یا یک حالت بتل رویال دارند. به همین دلیل است که ضرب المثل جدیدی در جامعه گیمرها بوجود آمده است که می‌گوید: «اگر یک بازی وجود دارد، یا بتل رویال است، و یا بتل رویال می‌شود.»

اما شاید آخرین عنوانی که به جمع بازی‌های بتل رویال اضافه شده، شگفتی شما را برانگیزد. بازی استراتژیک نوبتی و کند معروف: Civilization VI.

شاید پیش خود فکر کنید که چطور ممکن است مجموعه‌ای که در آن بازی‌کنندگان به آهستگی و با وسواس بسیار، جوامع خاص خود را می‌سازند، تا جاییکه تمام تاریخ بشر را در بر گیرد، می‌تواند با سبک بتل رویال آمیخته گردد. سبکی در آن بازی‌کنندگان در میدانی که مرتبا کوچک و کوچکتر می‌گردد، با سرعت هر چه تمامتر در کار نابود کردن رقبا هستند.

پاسخ در حالت جدیدی است به نام «مرگ سرخ» (Red Death)، که در آن شیوه بازی Civilization VI چنان تغییر یافته است که با سناریویی همخوانی پیدا کند در یک جهان فاجعه‌بار آخر الزمانی. بجای تلاش برای ساخت یک تمدن، ۱۲ بازی‌کننده سعی می‌کنند که از زمینی که به زودی غیر قابل زیست می‌شود، فرار کنند. هر چند حرکت، یک مه سرخ مهلک، فضای قابل زیست را محدودتر می‌سازد. و آخرین گروهی که زنده بماند، به سفینه‌ای دست میابد که آنها را از این سیاره محکوم به نابودی نجات می‌دهد.

دسته‌های مختلف هم متناسب با این سناریوی جدید، بهسازی شده‌اند، با عناوینی مثل «فرقه‌های آخرالزمان» (Doomsday Cultists)، «دانشمندان شیطانی» (Evil Scientists)، «دزدان دریایی رادیواکتیو» (Radioactive Pirates)، «جهش‌یافته‌ها» (Mutants)، «گوت‌ها» (Goths) و بسیاری دیگر. احتمالا، سرعت این بازی نوبتی کم‌شتابتر از بازی‌هایی چون فورتنایت خواهد بود. با اینحال، آب رفتن مرتب فضای بازی باید بازی‌کنندگان را به شتاب بیشتری نسبت به یک بازی معمولی سوق دهد.

حالت «مرگ سرخ» بازی Civilization VI در حال حاضر به عنوان بخشی از به روز رسانی جدید ماه سپتامبر ۲۰۱۹ قابل دسترس است. به هر صورت، با این نرخ رشد سبک بتل رویال، به نظر می‌رسد که قبل از پایان سال، همه ما بتوانیم یک دستِ بکش بکش، و پر از خون و خونریزی را در شبیه‌ساز کشاورزی آرامش‌بخش Stardew Valley تجربه کنیم.

پی‌نوشت: پس از کمی تحقیق مشخص شد که شبیه‌ساز کشاورزی Stardew Valley واقعا هم یک حالت بتل رویال دارد!

