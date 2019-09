بازی Project Resistance یک رزیدنت اویل آنلاین چند نفره است

همانطور که کپ‌‌کام قول‌اش را داده بود، این شرکت بازی‌سازی رسما اولین اطلاعات از بازی بعدی مجموعه‌ی رزیدنت اویل را منتشر کرده است. این بازی با اسم Project Resistance رونمایی شده و همانطور که از اسمش پیداست، یک بازی فرعی در مجموعه‌ی رزیدنت اویل محسوب می‌شود و ارتباطی با قسمت‌های اصلی این مجموعه بازی‌ها ندارد.

حتی از نظر روند هم بازی Project Resistance متفاوت از یک رزیدنت اویل رفتار می‌کند؛ طوری که نحوه‌ی نام‌گذاری بازی و استفاده نکردن از نام رزیدنت اویل، به خوبی این موضوع را تداعی می‌کند که با یک بازی کاملا متفاوت طرف هستیم. بازی Project Resistance توسط یک استودیوی چینی به اسم NeoBards Entertainment ساخته می‌شود و یک بازی آنلاین چند نفره است.

بازی در دنیای رزیدنت اویل اتفاق می‌افتد و چهار بازی‌کننده را در مقابل یک بازی‌کننده‌ی قوی‌تر قرار می‌دهد. کپ‌کام می‌گوید که Project Resistance به خوبی حس و حال یک بازی در سبک Survival Horror را به صورت چند نفره فراهم می‌کند و بازی‌کننده‌ها به کمک هم تجربه‌ی ترسناکی را برای یکدیگر رقم می‌زنند.

چهار بازی‌کننده باید در مقابل یک بازی‌کننده‌ی دیگر که کنترل همه چیز را برعهده دارد، قرار بگیرند و از نقشه‌ی بازی فرار کنند. بازی‌کننده‌ای که در مقابل چهار نفر دیگر قرار گرفته Mastermind نام دارد. او می‌تواند به کمک دوربین، تمام محیط و دیگر بازی‌کننده‌ها را ببیند. بازی‌کننده‌ای که نقش Mastermind را برعهده دارد در محیط تله‌های مختلفی قرار می‌دهد یا هیولاهای متفاوتی را به جان دیگر بازی‌کننده‌ها می‌اندازد.

برای قرار دادن تله‌ها یا احضار هیولاهای مختلف، باید از کارت‌های مختلفی استفاده کرد که Mastermind قبل از ورود به هر بازی، برای خود تنظیم می‌کند. بازی‌کننده‌ای که در نقش Mastermind قرار گرفته حتی می‌تواند برخی از زامبی‌ها یا هیولاها را به صورت مستقیم کنترل کند؛ اتفاقی که کپ‌کام می‌گوید در مجموعه بازی‌های رزیدنت اویل سابقه نداشته است.

از طرف دیگر، بازی‌کننده‌های مقابل هر کدام از بین چهار شخصیت، یکی را انتخاب می‌کنند. هر کدام از شخصیت‌ها مهارت‌ها و قدرت‌های خاص خودشان را دارند. روند بازی هم مشابه دیگر قسمت‌های رزیدنت اویل طراحی شده و وابسته به حل معماهای مختلف برای فرار از دست شخصیت Mastermind است.

کپ‌کام پیش از این یکی دو بازی آنلاین چند نفره‌ی دیگر هم در دنیای رزیدنت اویل ساخته بود؛ بازی‌هایی مثل Umbrella Corps یا Operation Raccoon City به هیچ وجه موفق نشدند و از همان ابتدای عرضه‌ی شان، هیچ کس این بازی‌ها را تحویل نگرفت. با این حال، به نظر می‌رسد که بازی Project Resistance حداقل از نظر ساخت، یک سر و گردن بالاتر از دیگر بازی‌های آنلاین رزیدنت اویل باشد.

کپ‌کام به تیم سازنده‌ی بازی اجازه داده است تا با استفاده از موتور پایه‌ی RE Engine این بازی چند نفره‌ی آنلاین را بسازد و این طور که از تصاویر و تریلرها برمی‌آید، بازی از نظر بصری بسیار خوب از آب درآمده است. توانایی بالای موتور پایه‌ی RE Engine را اخیرا در بازی‌هایی مثل بازسازی رزیدنت اویل ۲ یا دویل می کرای ۵ دیده‌ایم.

بازی Project Resistance قرار است برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شود، ولی فعلا تاریخ عرضه‌ی مشخصی ندارد.

در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر این بازی را ببینید.

تریلر رونمایی:

تریلر گیم‌پلی:

تصاویر:

منبع: Gematsu

