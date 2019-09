استودیوی بازی‌سازی رمدی که به تازگی موفقیت خوبی را با ساخته‌ی جدیدشان یعنی Control تجربه کرده، خبر از عرضه‌ی آپدیت‌های رایگان و تعدادی بسته‌ی الحاقی برای بازی‌شان داده است. آپدیت‌های رایگان بازی برای عرضه تا پایان پاییز در نظر گرفته شده‌اند و بسته‌های الحاقی آن هم در سال ۲۰۲۰ عرضه خواهند شد.

طبق گفته‌ی رمدی، آپدیت‌های بازی Control که به صورت رایگان به بازی اضافه خواهند شد، از این قرار هستند:

قابلیت Photo Mode:

در راستای درخواست زیادی بازی‌کننده‌ها، استودیوی رمدی مشغول کار روی قابلیت عکاسی یا همان Photo Mode است که به صورت رایگان به بازی اضافه خواهد شد.

حالت بازی جدید:

در دی ماه شاهد عرضه‌ی یک بخش جدید به اسم Expeditions به بازی خواهیم بود. این بخش مجموعه‌ی زیادی از چالش‌های تازه را به بازی اضافه می‌کند که در آن جسی، شخصیت اصلی بازی، باید رازهای جدیدی را کشف و رمزگشایی کند.

دو بسته‌ی الحاقی خریدنی هم برای بازی در دست ساخت است. بسته‌ی الحاقی اول The Foundation نام‌گذاری شده و بسته‌ی الحاقی دوم هم AWE نام گرفته است. هر دو بسته‌ی الحاقی مجموعه‌ی زیادی از مراحل داستانی، دشمنان و مکانیک‌های تازه‌ای را به Control اضافه می‌کند.

بسته‌ی الحاقی اول: The Foundation

در این بسته‌ی الحاقی تاریخ پس Oldest House را کشف می‌کنید. جسی در اعماق سازمان به دنبال مدارک و اطلاعاتی مربوط به Oldest House می‌گردد.

بسته‌ی الحاقی دوم: AWE

جسی در این بسته‌ی الحاقی به منطقه‌ی جدیدی در Oldest House می‌رود. این ناحیه مربوط به بازرسی‌های مختلف است و سازمان در آن Altered World Events (اتفاقات دنیای متفاوت) را بررسی می‌کند.

تصویری که استودیوی بازی‌سازی رمدی برای بسته‌ی الحاقی AWE استفاده کرده، به وضوح لوگو و طرح اصلی بازی آلن ویک را نشان می‌دهد. اسم آن هم احتمالا به جای این که Altered World Events باشد، اساسا به Alan Wake Expansion اشاره دارد.

بازی Control روی سه پلتفرم پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شده و از سوی منتقدان و بازی‌کننده‌ها بازخوردهای بسیار مثبتی دریافت کرده است.

منبع: Gematsu

