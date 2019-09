به مناسبت نمایشگاه بازی توکیو، شرکت بازی‌سازی کوئی تکمو اطلاعات جدیدی از قسمت دوم Nioh منتشر کرده است. طبق گفته‌ی این شرکت، بازی Nioh 2 قرار است اوایل سال ۲۰۲۰ به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

در کنار اعلام این خبر، کارگردان Nioh 2 هم‌چنین در وبلاگ رسمی پلی‌استیشن درباره‌ی وضعیت ساخت بازی کمی صحبت کرده است. «تام لی» (Tom Lee) گفته است که تلاش بسیاری کرده‌اند تا Nioh 2 از همان ابتدای کار از نظر بصری بازی‌کننده‌ها را جذب کنند. در راستای تحقق این هدف هم سراغ محیط‌های طبیعی ژاپن رفته و از عناصر سنتی ژاپنی تمام و کمال استفاده کرده‌اند.

یکی دو ماه گذشته هم شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی آلفا بازی بودیم. تهیه کننده‌ی بازی، فومیهیکو یاسودا هم درباره‌ی بازخوردی که دریافت کرده‌اند گفته است: «پس از دریافت بازخوردی که نسبت به نسخه‌ی آلفا داشتیم، سخت مشغول کار روی بازی بوده‌ایم. اگر صادق باشم، برای طراحی حرکات ویژه و مکانیک‌های حمله با یوکای (تبدیل شدن به هیولا) با موانع و مشکلات زیادی برخورد کردیم و مجبور به آزمون و خطای بسیاری شدیم. ولی در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که همگی از نتیجه راضی هستیم. البته تا زمان عرضه‌ی بازی هم برنامه داریم بهبودها را ادامه دهیم.»

تهیه کننده‌ی Nioh 2 هم‌چنین ادامه داده است که به زودی اطلاعات بیشتری از بازی منتشر خواهند کرد و در تمام مراحل ساخت، مخاطبان خود را از وضعیتی که در آن قرار دارند، مطلع می‌کنند.

بازی Nioh 2 در توکیو گیم شو امسال نه تنها با یک تریلر، بلکه با یک دموی کاملا جدید حضور پیدا کرده است. این دمو، پیشرفت‌هایی که بازی در مقایسه با نسخه‌ی آلفا داشته را به خوبی به تصویر می‌کشد.

طبق گفته‌ی سازندگان بازی، قرار نیست Nioh 2 نسبت به بازی قبلی تغییراتی بزرگ و اساسی داشته باشد؛ بلکه تلاش کرده‌اند تا همان روند بازی قبلی را گسترش دهند و بازی را از همه نظر پیشرفت دهند.

در ادامه تریلر توکیو گیم شو بازی Nioh 2 و تصاویر جدید آن را برای‌تان قرار داده‌ایم.

