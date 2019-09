نقد و بررسی بازی RAD

"به قلم عرفان حائری"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

بازی‌های سبک روگ-لایک این روزها بسیار پرطرفدار شده‌اند و صرفا در همین سال چند بازی بزرگ از جمله بازی ایرانی فرزندان مورتا در همین سبک ساخته‌شده‌اند. عنوان RAD نیز با فضای پسا-آخرالزمانی متفاوتی که ارائه می‌دهد،توجه زیادی را به خود جلب کرده است و انتظار طرفداران این سبک را بالا برده است. اما آیا برطرف کردن عطش هواداران به سادگی می‌تواند مهیا شود؟

احتمالا اولین چیزی که RAD را برای هرکسی جذاب می‌کند‌؛ گرافیک هنری آن و فانتزی خاصی است که در یک فضای پسا-آخرالزمانی خلق کرده‌است. دنیایی که در آن موجودات جهش‌یافته، ربات‌ها و تعداد کمی انسان وجود دارند. انسان‌هایی که با این دنیا تطبیق پیدا کرده‌اند و از قدرت‌های جهش یافتگی برای زنده ماندن در این دنیای بی‌رحم استفاده می‌کنند. در واقع این موضوع از نکات اصلی گیمپلی می‌باشد و تمام قدرت‌های جدیدی که دریافت می‌کنید وابسته به نوع جهش‌یافتگی شما و درجه آن است. هرچه بیشتر بتوانید زنده بمانید، به سطح‌های‌ بالاتر و قدرت‌های بیشتری دست پیدا خواهید کرد.

محیط‌های بازی از جزئیات بسیار زیادی برخوردار هستند و طراحی آن‌ها بسیار چشم‌نواز است. به حدی که گاهی ممکن است فقط بخواهید در جایی ثابت بمانید و از تماشا کردن محیطی که شبیه به یک تابلو نقاشی است لذت ببرید. تنوع رنگی در این بازی بی‌داد می‌کند. از رنگ‌بندی متفاوت دشمن ها گرفته تا جلوه‌های خاص انیمیشن‌های بازی که هر بار با رنگ بندی متفاوتی اجرا می‌شوند و حس سرزندگی را به بازیباز منتقل می‌کنند. می‌توان گفت بازی، دنیای فانتزی خاصی را خلق کرده است که در عین تاریکی فضای بسیار شادی دارد. حتی مراحل نهایی بازی که در شب جریان دارند به واسطه تنوع رنگی‌شان همچنان حس متفاوتی نسبت به سایر فضاهای پساآخرالزمانی ایجاد می‌کند. با پیشروی در مراحل بازی نیز می‌توانید این دنیای خشک پساآخرالزمانی را به طبیعتی زیبا تبدیل کنید. یکی از جالب‌ترین جزئیات بازی این است که حتی به هنگام راه رفتن در یک مسیر، جای پایتان علف سبز می‌شود و می‌توانید تمام محیط‌های بیابانی و خشک بازی را به واسطه این قابلیت سرسبز کنید!

مانند عناوین مشابه خود، RAD هم با روند مراحل تصادفی پیش می‌رود. به طوری که موتور بازی در هر ران(دور) جدید، مرحله را به حالت جدیدی درمی‌آورد که مسیرهای متفاوتی نسبت به دور قبل پیش روی بازیکن می‌گذارد. با وجود زیبایی محیط‌های بازی تفاوت مسیر ها و روند حمله دشمن‌ها در هر دور جدید چندان تفاوت محسوسی ندارند و پس از چند بار شروع جدید کاملا قابل پیش‌بینی می‌شوند و نمی‌توانند چالش بازی را بیشتر کنند. در طول بازی سه دنیای مختلف با فضاها و دشمن‌های متفاوت وجود دارد که البته بیشتر دشمن‌ها حالت‌های مختلف یک موجود جهش‌یافته هستند و به طور کلی برای عنوانی که نیاز به تکرار زیاد دارد، دشمن‌ها به اندازه کافی متنوع نیستند. چرا که روند بازی به گونه‌ای است که اگر در هر یک از آن‌ها جان خود را از دست دهید، باید بازی را از همان دنیای اول آغاز کنید. بنابراین اگر بتوانید زنده بمانید بازی در کمتر از سه ساعت به پایان می‌رسد.در غیر این صورت باید ساعت‌ها مشغول باشید که ممکن است از مقابله چندین و چند باره با این دشمن‌ها خسته شوید.

روند مراحل بازی به طور کلی شامل پیدا کردن دو یا چند سنگ انرژی می‌شود که دروازه پایگاه‌های زیرزمینی را باز می‌کند. به گفته راوی بازی چند سالی می‌شود که انسان‌ها موفق به باز کردن این دروازه‌ها نشده‌اند. با این‌حال، شما می‌توانید افرادی را پیدا کنید که در این پایگاه‌های زیرزمینی آیتم‌های مختلف برای فروش دارند! در سرزمین‌های مختلف این بازی، تقریباً تمامی این پایگاه‌ها به یک شکل هستند که پس از مدت زیادی بازی کردن تکراری می‌شوند و جذابیت خود را از دست می‌دهند. در پایان هر مرحله نیز با تعدادی مینی‌باس مواجه می‌شوید که طراحی بسیار ساده‌ای دارند و صرفا نسخه‌های ارتقاء یافته دشمنان معمولی‌تان هستند.

میزان سختی به طور کلی چندان مناسب نیست و گاهی ممکن است روند مرحله به‌گونه‌ای باشد که به آسانی بتوانید تا نزدیکی باس نهایی پیش بروید و گاهی در همان بخش‌های اولیه مرحله جان خود را از دست دهید. سیستم تصادفی مراحل نتوانسته به خوبی تناسب را بین هر دور جدید برقرار کند و اگر شانس‌تان خوب باشد ممکن است بتوانید در همان دور اول تا مراحل نهایی بازی پیش بروید. در غیر این صورت باید بارها و بارها بازی را از نو، با شخصیتی که هیچ سطحی از جهش‌یافتگی ندارد شروع کنید. در بازی بخش جداگانه‌ای برای ارتقا شخصیت وجود ندارد و با جمع‌آوری امتیاز از کشتن دشمن‌ها، شخصیت انتخابی شما به‌طور خودکار به جهش‌یافتگی می‌رسد که نوع ضربات جدید را در اختیارتان می‌گذارد. اما پس از مرگ تمام این‌ها از بین می‌روند و باید دوباره از صفر شروع کنید. البته پس از پایان هر دور با امتیازهایی که کسب کرده‌اید می‌توانید آیتم های جدید دریافت کنید و حتی بازی را با شخصیت‌های جدید آغاز کنید تا دورهای بعدی را قوی‌تر شروع کنید.

از جالب‌ترین بخش‌های بازی، تصادفی بودن جهش‌یافتگی‌ها است. به گونه‌ای که ممکن است یک سرتان به یک مار تبدیل شود و در دفعات بعد با یک سر اسکلت مانند همراه شوید که قدرت پرتاب آتش دارد. بنابراین یکی از مواردی که هیجان را برای دورهای بعدی بازی بالا می‌برد؛ این است که ببینید این‌بار قرار است به چه موجودی تبدیل شوید و چه قدرت‌های جدیدی را به دست آورید. برخی از این قدرت‌ها شامل تخم‌گذاری شخصیت اصلی می‌شود که یک موجود کوچک را به عنوان همراهتان وارد بازی می‌کند و می‌تواند در مبارزات کمک فراوانی به شما بکند.

بازبینی تصویری:

در پایگاه‌های زیرزمینی متروکه افرادی پیدا می‌شوند که حضورشان چندان منطقی نیست

باس فایت‌های اصلی طراحی جالب و خلاقانه ای دارند

طراحی زیبا و چشم‌نواز محیط‌های بازی

با وجود زیبایی محیط‌ها، در طولانی مدت تکراری و خسته کننده می‌شوند

نکات مثبت:

رنگ‌بندی جذاب و دوست داشتنی

طراحی‌های هنری زیبا

تنوع بسیار بخش جهش‌یافتگی و قدرت‌های دریافتی از آن

دنیای فانتزی خاص که مشابه‌ش جای دیگری یافت نمی‌شود

نکات منفی:

طراحی ضعیف و غیر منطقی مینی باس‌ها

تنوع نه چندان مناسب دشمن‌ها

تکراری شدن مراحل بازی با وجود سیستم تصادفی

سختی غیر منطقی

سخن آخر: RAD بازی‌ای نیست که بخواهید برای آن با برنامه‌ریزی و استراتژی عمل کنید. بلکه باید با سریع‌ترین سرعت ممکن جلو بروید، بکشید،قدرت بگیرید و بمیرید! و بارها این روند را تکرار کنید. ایده‌های جذابی که بازی در بخش جهش یافتگی و تنوع بسیار زیاد آن‌ها دارد همراه با رنگ بندی خاص و طراحی زیبای محیط یک تجربه سرگرم‌کننده را رقم می‌زند که البته به دلیل ضعف در طراحی برخی موارد می‌تواند پس از مدتی تکراری شود و جذابیت خود را از دست دهد.

Verdict

RAD is not a game you want to plan for or stategically proceed in it; you just have to advance as fast as you can, kill, get more powerful, die, and repeat this process many times. The intriguing ideas of the game in terms of mutations and their variety, coupled with the unique color scheme and beautiful design of the environment, makes for a fun experience that due to some weak design choices in some aspects, can get repetitive after a while and lose its appeal

Final Score: 7 out of 10

منبع متن: pardisgame