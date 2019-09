ساعاتی پیش استودیو Obsidian Entertainment در نمایشگاه Tokyo Games Show نمایشی جدید از گیم‌پلی بازی The Outer Woorlds را به اشتراک گذاشت که بدون شک تماشای آن خالی از لطف نخواهد بود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Eurogamer، در این نمایش شاهد دقایقی ابتدایی بازی به صورت واقعی هستیم و هیچ‌گونه ویرایش یا تغییری در ویدئوی منتشرشده ایجاد نشده است. در حالی که متن‌ها و رابط کاربری در این نمایش به خاطر مخاطبین Tokyo Games Show به زبان ژاپنی هستند، صداگذاری به زبان انگلیسی بوده و به همین خاطر باز هم محیط‌ها، سیستم ذخیره منابع و بخش‌های مهم مبارزات تقریبا قابل فهم هستند.

همان‌طور که می‌دانید استودیو Obsidian Entertainment ساخت بازی‌های خوب و باکیفیتی نظیر Fallout New Vegas و Pillars of Eternity را در کارنامه دارد و این همین رو انتظار می‌رود این بار نیز با عنوانی خوش‌ساخت و لذت‌بخش سروکار داشته باشیم.

در ادامه می‌توانید این تریلر 20 دقیقه‌ای از گیم‌پلی بازی The Outer Worlds را مشاهده نمایید.





بازی The Outer Worlds در تاریخ 25 اکتبر (3 آبان) برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد. شایان ذکر است کاربران سرویس Xbox Game Pass می‌توانند این بازی را در روز عرضه برروی Xbox One تجربه نمایند. هم‌چنین نسخه‌ای ویژه از بازی برای Switch در دسترس است که البته تاریخ عرضه‌ی آن هنوز مشخص نیست و در آینده اعلام خواهد شد.

