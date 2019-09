در سوگ لی | نقدها و نمرات بازی The Walking Dead Definitive Series

بازی The Walking Dead: The Telltale Definitive Series یکی از مورد انتظارترین بازی‌های سال جاری بود که مدتی قبل منتشر شد. حال پس از گذشت چندین روز از انتشار این بازی، نقدها و نمرات آن نیز منتشر شده‌اند که در ادامه مروری بر آنها خواهیم داشت. بازی The Walking Dead: The Telltale Definitive Series شامل […]

بازی The Walking Dead: The Telltale Definitive Series یکی از مورد انتظارترین بازی‌های سال جاری بود که مدتی قبل منتشر شد. حال پس از گذشت چندین روز از انتشار این بازی، نقدها و نمرات آن نیز منتشر شده‌اند که در ادامه مروری بر آنها خواهیم داشت.

بازی The Walking Dead: The Telltale Definitive Series شامل تمام چهار فصل بازی، سری سه قسمتی The Walking Dead: Michonne و بسته الحاقی ۴۰۰ Days است. این مجموعه همچنین شامل هنرهای مفهومی سری، طراحی شخصیت‌ها، تفسیر توسعه‌دهندگان، یک مستند کوتاه با نام «The Return of the Walking Dead» و یک پخش کننده‌ی موسیقی برای بیش از ۱۴۰ قطعه‌ی موسیقی متن این سری بازی است.

پس از ورشکست شدن شرکت Telltale، ساخت دو اپیزود پایانی فصل چهارم (فصل آخر) بازی را شرکت تازه تاسیس Skybound به عهده گرفت. به نظر می رسد که ادامه ی بازی های Telltale به دست خوب کسی افتاده و در آینده پروژه های نیمه کاره ی دیگر شرکت Telltale مانند The Wolf Among Us نیز دوباره احیا خواهند شد. پس از بسته شدن پرونده ی The Walking Dead و سرانجام یافتن داستان کلمنتاین، این شرکت تصمیم گرفت تا همه ی اپیزودهای ساخته شده تحت عنوان The Walking Dead را در یک بازی جمع کرده و عرضه کند. این مجموعه The Walking Dead Definitive Series نام گرفت.

ساخته ی Telltale مانند معجونی بود که آدم را از زمین می کَند و به دنیایی می برد که در آن همه چیز به پایان رسیده بود. دنیایی که هیچ قهرمان و هیچ آدم بد کلاسیکی نداشت. حتی دشمنان شما هم که زامبی ها باشند، «بد» نبودند، همان دوستانتان بودند که یکی یکی جلوی چشمانتان پا به دنیای مردگان می گذاشتند. قضاوتم در مورد The Walking Dead درست بود، بازی نه گیم پلی بی نظیری داشت، نه اچیومنت خاصی، اما مانند دارویی بود که همه چیز را کنار می زد و مستقیماً با روح مخاطب ارتباط برقرار می کرد. درست است که Telltale ورشکست شده و دیگر شاید هیچ گاه بازی هایی مثل The Walking Dead استارت نخورند، اما این ۴ فصلی که منتشر شدند، به نوبه ی خود دنیای بازی ها را تکان دادند و به همه ثابت کردند رسالت بازی خیلی بیشتر از سرگرم کردن شما برای چند ساعت است. ثابت کردند که بازی می تواند شما را در موقعیت هایی بگذارد که مجبور باشید تصمیم بگیرید و این تصمیمات نه فقط به خاطر تاثیرشان در ادامه ی بازی، بلکه به خاطر واقعی بودنشان شما را در دو راهی های سخت قرار دهند؛ جوری که آن ها را حس کنید. The Walking Dead برای من همیشه یک شاهکار بود و همیشه یک شاهکار می ماند و در کنار Devil May Cry، این دو بازی باعث شدند تا دیگر قبل از بازی، مقابل هیچ عنوانی گارد نگیرم!

این نوشته‌ی بالا، چکیده‌ی کوتاهی از نقد این بازی در وبسایت گیمفا می‌باشد که شما می‌توانید آن را در این نشانی و با قلم آریا مقدم و با عنوان مجمع مردگان | نقد و بررسی بازی The Walking Dead Definitive Series مطالعه نمایید. حال می‌رویم سراغ نقدها و نمرات این عنوان!

Generación Xbox : 92

بازی The Walking Dead: The Telltale Definitive Series یک تدوین تلفیقی موفق قلمداد می‌شود. این بازی به عنوان ادای یک احترام بزرگ برای سری بازی‌های تلتیل به شمار می‌رود.

SomosXbox : 85

بازی The Walking Dead: The Telltale Definitive Series یک ماجراجویی است که این سری برای مدت ۷ سال است که ما را همراهی می‌کند و برای لذت بردن و تجربه‌ی یک عنوان شاهکار ماجراجویی ساخته شده است و بهترین راه برای تجربه و لذت بردن از یک بازی ماجراجویی، عنوان The Walking Dead: The Telltale Definitive Series می‌باشد. اگر مواردی اضافه به بازی افزوده شود و گرافیک آن یک لول آپ داشته باشد، خیلی بهتر می‌تواند خود را در دل ما جا کند.

TrueAchievements : 80

اگر اکنون از کل داستان بازی The Walking Dead: The Telltale Definitive Series آگاه هستید، دیگر لازم نیست مدت زیادی را منتظر قسمت‌های جدید باشید و استرس زیادی را بر خود وارد کنید، اما برای هر کسی که هنوز موفق به بازی کردن این عنوان نشده است یا یکی از بزرگترین طرفداران این سری می‌باشد، بازی The Walking Dead: The Telltale Definitive Series بهترین نسخه‌ی ۷ ساله‌ی این سری به شمار می‌رود و نباید آن را از دست بدهد.

TheXboxHub : 80

بازی The Walking Dead: The Telltale Definitive Series بر روی اکس باکس وان، یکی از پر محتواترین عناوین به شمار می‌رود و یک عنوان شایسته‌ در زمینه‌ی داستان محسوب می‌شود. این بازی با برخورداری از بیش از ۵۰ ساعت گیم‌پلی در تمامی زمینه‌‌های انیمیشن، نرخ فریم و احساسات کاراکترها بهبود داشته است. بر اساس سخنان و تفسیر توسعه‌دهندگان، بازی The Walking Dead: The Telltale Definitive Series بیشترین خرید را از سوی کاربرانی خواهد داشت که هنوز موفق به تجربه‌‌ی این بازی نشده‌اند.

GameSpew : 80

اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های داستانی هستید، همیشه یک عنوان وجود دارد که شما را برای تجربه‌ی خود تحریک می‌کند؛ این بازی The Walking Dead: The Telltale Definitive Series نام دارد.

بازی The Walking Dead: The Telltale Definitive Series هم اکنون برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد و شما می‌تواند با مراجعه به فروشگاه مربوطه، آن را خریداری نمایید. اگر از علاقه‌مندان به این بازی هستید، پیشنهاد می‌کنم نقد این بازی را حتماً در این نشانی و با قلم آریا مقدم و با عنوان مجمع مردگان | نقد و بررسی بازی The Walking Dead Definitive Series مطالعه نمایید. همچنین مدتی قبل اچیومنت‌های این بازی نیز منتشر شد که می‌توانید آن‌ها را در این نشانی مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa