کارگردان بازی GhostWire: Tokyo استودیو سازنده را ترک کرد

«ایکومی ناکامورا» کارگردان بازی GhostWire: Tokyo استودیوی «تانگو گیم‌ورکز» را ترک کرد. او با اجرای درخشان خود در کنفرانس بتسدا توانست توجه عده زیادی از بازی‌کننده‌ها را به خود جلب کند.

ناکامورا در صفحه توییتر خود نوشت: «بعد از نه سال فعالیت به عنوان کارگردان در تانگو و زِنی‌مکس – شرکت مادر بتسدا – احساس کردم اینجا پایان سفر و ماجراجویی من است.» او افزود: «از افراد با استعدادی که با آن‌ها کار کردم، چیزهای زیادی یاد گرفتم و برای‌شان احترام قائلم. هر کسی که می‌خواهد با من کار کند، تماس بگیرد.»

شرکت زنی‌مکس هم ضمن تایید این خبر گفت: «ناکامورا تصمیم گرفته از تانگو جدا شود و ما برای او آرزوی موفقیت می‌کنیم. استودیو تانگو همچنان توسط شینجی میکامی افسانه‌ای و تیم با استعدادش در ساخت GhostWire: Tokyo مدیریت می‌شود. در ماه‌های آینده اطلاعات بیش‌تری از بازی به اشتراک خواهیم گذاشت.»

ناکامورا وظیفه نوشتن داستان، سناریو و کاراکترهای بازی GhostWire: Tokyo را برعهده داشت. علاوه بر این، او روی طرح‌های مفهومی بازی هم کار کرده بود. او سابقه کار روی قسمت اول و دوم بازی The Evil Within را در کارنامه خود دارد. پیش از اینکه ناکامورا به استودیوی تانگو برود، در «پلاتینوم گیمز» به عنوان طراح مفهومی روی Bayonetta و در شرکت «کپکام» به عنوان طراح محیط‌ها روی Okami کار کرده بود.

همان‌طور که می‌دانید شخص کارگردان نقش بسیار مهمی و کلیدی در ساخت یک اثر دارد و جدایی او، آن هم در اواسط مرحله تولید، اصلا خبر خوبی نیست. ناکامورا در صحبت‌های خود اعلام کرد که با بازی GhostWire: Tokyo همانند بچه‌اش رفتار می‌کرده است. در کنفرانس بتسدا هم دیدیم که او اشتیاق بسیار زیادی نسبت به ساخته خود و معرفی آن به دیگران داشت. به هر حال امیدواریم که آینده خوبی در انتظار ناکامورا باشد و خود بازی هم بتواند عملکرد خوبی به جای بگذارد.

منبع متن: digikala