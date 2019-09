بازسازی «فاینال فانتزی ۷» (Final Fantasy 7) گزینه کلاسیکی خواهد داشت برای بازی‌کنندگانی که – درست مثل نسخه اصلی بازی که در سال ۱۹۹۷ عرضه شد – شیوه نوبتی را در این بازی نقش آفرینی ترجیح می‌دهند. روز شنبه، «یوشینوری کیتاسه» (Yoshinori Kitase) – تولید کننده بازی – در نمایشگاه بازی توکیو (Tokyo Game Show) تایید کرد که بازسازی این بازی کلاسیک نقش آفرینی ژاپنی (JRPG) – که آنرا به یک بازی نقش آفرینی اکشن بدل می‌سازد – یک حالت مبارزه نوبتی هم ارائه می‌دهد که در آن بازی‌کنندگان می‌توانند حملات و سایر حرکات خود را از یک منو انتخاب نمایند.

طبق ترجمه خلاصه‌ای که در حساب رسمی توییتر بازی، از آنچه روی صحنه نمایشگاه بازی توکیو گذشته، آمده است، حالت کلاسیک، همان سبک نوبتی بازی اصلی را بازآفرینی می‌کند. در حالیکه حالت استاندارد بازی، خط ATB یا همان Active Time Battle بازی‌کنندگان را هنگام حمله به دشمنان پر می‌کند، «در حالت کلاسیک، این جنبه از گیم‌پلی بطور خودکار اجرا می‌گردد. لازم نیست که بازی‌کنندگان کاری انجام دهند، و مبارزه کاراکترها بصورت خودکار اجرا می‌گردد، در حالیکه همزمان خط ATB ایشان هم پر می‌شود.»

مطابق گفته «اسکوئر انیکس» (Square Enix) بازی‌کنندگان علاقمند به حالت کلاسیک، لازم نیست که «نگران بخش اکشن مبارزات باشند، و بجای آن می‌توانند تمرکز خود را بر انتخاب دستورات قرار دهند، که این امکان را ایجاد می‌کند که [بازسازی فاینال فانتزی ۷] را بصورت یک بازی نقش آفرینی کلاسیکِ منومحور تجربه کرد.»

بازسازی فاینال فانتزی ۷ در روز سوم مارس سال ۲۰۲۰ به کنسول پلی‌استیشن ۴ خواهد آمد.

ببینید:

تریلر توکیو گیم شو ۲۰۱۹ بازی Final Fantasy VII Remake

منبع: Polygon

The post بازسازی Final Fantasy 7 یک حالت نوبتی کلاسیک خواهد داشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala