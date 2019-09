اگر دموی «پی‌تی» (P.T) را بازی کرده باشید حتما می‌دانید که حین تجربه بازی گاه و بی‌گاهی صداهایی از پشت سر کاراکتر به گوش می‌رسید. با این حال، وقتی به عقب بر‌می‌گشتید می‌دید که هیچ چیزی پشت سرتان نیست. حال به‌تازگی یکی از کاربران با به کار شیوه‌هایی فهمیده که «لیزا» همیشه پشت سرتان بوده و در واقع هیچ‌وقت تنهای‌تان نگذاشته است.

پی‌تی دموی قابل‌بازی اثر Silent Hills بود که به باور خیلی‌ها ترسناک‌ترین بازی تمام دوران است. این دمو در زمان انتشار خود بیش از یک میلیون‌بار دانلود شد. در نهایت در پی به مشکل خوردن کوجیما و شرکت کونامی، ساخت اثر متوقف شود. با این حال، بعد از گذشت چند سال از انتشار دمو، افراد هنوز در حال تجربه آن هستند و هر چند وقت یکبار نکات مخفی جدیدی از آن بیرون می‌کشند.

اخیرا یکی از یوتیوبرهای معروف با اسم «لنس مک‌دونالد» که کارش دست‌کاری و هک کردن بازی‌های مختلف است، توانسته با به کاری شیوه‌هایی کنترل کامل دوربین بازی را به دست بگیرد و جزئیات جالب و البته ترسناکی از آن به اشتراک بگذارد.

مک‌دونالد درباره این موضوع گفت: «برای چندین ماه به آرامی دنبال کدهای به‌دردبخور پی‌تی می‌گشتم. معمولا در هفته چند ساعت روی این موضوع وقت می‌گذاشتم و هیچ موفقیتی نداشتم. من تمام کدهایی که مربوط به دوربین بازی می‌شدند را حذف کردم و کدهای خودم را جای آن‌ها گذاشتم.»

انجام این کار باعث شد تا مک‌دونالد به کشف بزرگی دست پیدا کند؛ زمانی که در بازی صدای لیزا را از پشت سرتان می‌شنوید و سایه‌های او را می‌بینید، به این خاطر است که او واقعا پشت سرتان قرار دارد.

دانلود mp4

به گفته مک‌دونالد، به محض اینکه بازی‌کننده چراغ قوه خود را روشن می‌کند، لیزا به پشت او می‌چسبد. مک‌دونالد همچنین در ادامه گفت که گاهی اوقات در حال انجام این کار لیزا ناگهان او را می‌گرفته و حتی در این حالت هم به حرکات او واکنش نشان می‌داده است.

مک‌دونالد در این شیوه دوربین بازی را در یک نقطه مشخص قفل و رو به جلو حرکت می‌کند. در این حالت او می‌تواند پشت سر خود را ببینید. بنابراین، تمام صداهایی که تمام مدت می‌شنیدیم واقعی بودند و لیزا همیشه دنبال ما بوده است.

مک‌دونالد در آخر اعلام کرد که با دسترسی به کدهای بازی توانسته به چیزهای بسیار جالب و عجیبی دست پیدا کند که در آینده تمام آن‌ها را در قالب یک ویدیوی کامل منتشر می‌کند.

متاسفانه دموی پی‌تی مدت زیادی است که از شبکه پلی‌استیشن حذف شده و دیگر نمی‌توان به آن دسترسی داشت.

