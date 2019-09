به‌تازگی شرکت سگا اطلاعات زیادی را از بازی Yakuza: Like a Dragon در وب‌سایت خود منتشر کرده است. در این اطلاعات به مسابقات کارتینگ، سالن سینماها و بازی PachiSlot نگاهی می‌اندازیم. علاوه بر این، سازندگان دو شخصیت جدید هم با نام‌های «سائکو موکودا» و «کوییچی آداچی» معرفی کردند. شرکت سگا در این چند روز اخیر تریلرهای متفاوتی را از بازی طی نمایشگاه بازی توکیو (TGS 2019) به نمایش گذاشته است.

شعبه اروپایی و آمریکایی سگا در اواخر ماه آگوست به‌طور اتفاقی انتشار نسخه غربی و انگلیسی Yakuza: Like a Dragon در سال ۲۰۲۰ را تایید کردند. هم‌اکنون وب‌سایت انگلیسی بازی در دسترس قرار گرفته است.

طبق اطلاعات منتشر شده سائکو موکودا مهمان‌دار کاباره است و به عنوان یکی از افراد قابل‌اعتماد «نونویاما» شناخته می‌شود. او در ادامه پس از اتفاقاتی با «ایچیبان کاسوگا» – قهرمان داستان – آشنا می‌شود.

کوییچی آداچی هم کاراگاه سابق نیروی پلیس است که پس از به مشکل خوردن با رئیس خود، مقام و درجه خود را از دست می‌دهد. آداچی با همکاری ایچیبان کاسوگا سعی دارد از «ماسومی آراکاوا» سرنخ‌هایی به دست آورد.

از لحاظ روند و تنوع گیم‌پلی، بازی همچنان گزینه‌های مختلفی را در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار می‌دهد. یکی از مینی‌گیم‌های این قسمت مسابقات کارتینگ یا همان ماشین‌سواری است که در سطح شهر برگزار می‌شود. در طول این مسابقه‌ها می‌توانید با اسلحه‌های مختلف – مثل موشک‌انداز – به جان رقیب‌های خود بیوفتید و از آن‌ها جلو بزنید. در این قسمت قادر خواهید بود ماشین‌ خود را شخصی‌سازی کرده و توانایی‌های رانندگی خود را افزایش دهید.

در سینماها می‌توانید فیلم‌های متفاوتی – از اکشن گرفته تا مستندها – را تماشا کنید. با این حال در حین تماشای فیلم‌ها، شخصیت اصلی بازی به خواب می‌رود و بازی‌کننده‌ها وظیفه دارند با فشار دادن دکمه‌هایی که روی صفحه نشان داده می‌شود، او را بیدار کنند. با نخوابیدن و تماشای فیلم‌ها، توانایی‌های‌تان بیش‌تر می‌شود.

بازی محبوب PachiSlot که در قسمت‌های قبلی مجموعه قرار داشت، در این بازی هم با نام جدیدی بازگشته است. هر ماشین، تنظیمات مختلفی را در مقابل‌تان می‌گذارد تا به شیوه دلخواه خود بازی را پیش ببرید.

بازی Yakuza: Like A Dragon در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ به‌صورت انحصاری برای پلی‌استیشن۴ در ژاپن منتشر می‌شود. هنوز تاریخ دقیقی برای انتشار نسخه غربی اثر مشخص نشده است.



تریلر داستانی Yakuza: Like a Dragon

تریلر گیم‌پلی Yakuza: Like a Dragon ببینید:

