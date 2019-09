گروه NPD به‌تازگی فهرست پرفروش‌ترین بازی‌ها و سخت‌افزارهای ماه آگوست در آمریکا را منتشر کرده است. طبق این گزارش، مشتریان آمریکایی در ماه آگوست امسال نسبت به سال‌های گذشته پول کم‌تری خرج کرده‌اند. در ماه آگوست سال ۲۰۱۸ درآمد حاصل از فروش بازی‌ها ۸۱۲ میلیون دلار بوده است. این رقم در آگوست امسال ۱۸ درصد کاهش داشته و به ۶۶۶ میلیون دلار رسیده است. فروش کنسول و وسایل جانبی هم نسبت به قبل ۲۲ درصد کاهش داشته است. البته نکته مهم این است که نسل حاضر کنسول‌ بازی‌ها تقریبا به پایان کار خود رسیده است و کاهش ارقام فروش در چنین دوره‌ای کاملا طبیعی و پیش‌بینی شده است.

گروه NPD برای میزان فروش بازی‌ها، درآمد حاصل از فروش نسخه‌های فیزیکی بازی‌ها را در نظر می‌گیرد. آن‌ها آمار فروش دیجیتالی بازی‌ها را مستقیما از شرکت‌های تهیه‌کننده می‌گیرند. با این حال تعدادی از شرکت‌ها تمایلی به این کار ندارند. برای مثال، نینتندو آمار فروش بازی‌های انحصاری خود را منتشر نمی‌کند و شرکت اکتیویژن هم میزان فروش بازی‌های بتل‌دات‌نت را به اشتراک نمی‌گذارد.

در ادامه می‌توانید فهرست ۲۰ بازی پرفروش آمریکا در ماه آگوست را ببینید. این فهرست بر اساس درآمد دلاری بازی محاسبه شده و تعداد نسخه‌های فروخته شده جایی در آن ندارد.

Madden NFL 20** Minecraft*** Grand Theft Auto V Fire Emblem: Three Houses* Super Smash Bros. Ultimate* Super Mario Maker 2* Mario Kart 8* Mortal Kombat 11 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Astral Chain* Marvel’s Spider-Man The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Red Dead Redemption II Call of Duty: Black Ops IIII** Age of Wonders: Planetfall Super Mario Party* Marvel: Ultimate Alliance 3: The Black Order* New Super Mario Bros. U Deluxe* The Dark Pictures: Man of Medan Assassin’s Creed: Odyssey

*فروش دیجیتالی بازی محاسبه نشده است.

**فروش دیجیتالی نسخه‌های کامپیوتری محاسبه نشده است.

***فروش دیجیتالی ماینکرفت تنها مربوط به پلتفرم‌های ایکس‌باکس‌وان و پلی‌استیشن۴ می‌شود و دیگر پلتفرم‌ها حساب نشده‌اند.

همان‌طور که می‌توانید ببینید، در ماه آگوست بازی‌های جدید نتوانستند به توفیق خاصی دست پیدا کنند. «ماینکرفت»، اثری که ده سال از زمان انتشارش می‌گذرد، دومین بازی پرفروش ماه بوده است. بازی «جی‌تی‌ای پنج» هم که در سال ۲۰۱۳ روانه بازار شده بود، در رتبه سوم قرار دارد. در این بین تنها بازی «مدن» توانسته عملکرد خوبی در بین آثار جدید داشته باشد که آن هم از نظر NPD در ماه جولای روانه بازار شده است.

در این بین بازی Astral Chain موفق شده در مقایسه با سایر بازی‌های جدید عملکرد بسیار خوبی داشته باشد و در رتبه دهم جدول قرار بگیرد. این نکته را هم در نظر بگیرید که بازی تنها برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر شده و انحصاری آن به حساب می‌آید.

بازی Age of Wonders: Planetfall که در ماه آگوست منتشر شد، موفق شد در رتبه ۱۵ جدول جای بگیرد. عملکرد این اثر به عنوان یک بازی استراتژی کامپیوتری بسیار خوب بوده است. بازی ترسناک Man of Medan هم با اینکه در روز ۳۰ آگوست روانه بازار شد، توانست در رتبه ۱۹ قرار بگیرد.

به‌صورت کلی، بازی‌های نینتندو در مقایسه با سایر آثار بسیار بهتر عمل کردند. بازی Fire Emblem: Three Houses که ماه گذشته در رتبه دوم قرار داشت، این ماه توانست فروش خود را حفظ کند و به رتبه چهارم منتقل شود.

از سمتی دیگر کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ پرفروش‌ترین کنسول ماه آگوست آمریکا بوده. نینتندو سوییچ در حال حاضر پرفروش‌ترین کنسول سال ۲۰۱۹ است.

روی همه رفته ماه گذشته بازار بازی‌های ویدیویی فروش چندان خوبی نداشته است. طبق گفته تحلیل‌گران NPD، آگوست امسال از نظر فروش بدترین ماه سال در ۲۰ سال گذشته بوده است.

در ادامه می‌توانید فهرست پرفروش‌های ماه آگوست را ببینید:

ده بازی پرفروش سال ۲۰۱۹

Mortal Kombat 11 Kingdom Hearts III Madden NFL 20** Tom Clancy’s The Division 2** Anthem** Super Smash Bros. Ultimate* Resident Evil 2 Remake Grand Theft Auto V Red Dead Redemption II Days Gone

ده بازی پرفروش دوازده ماه گذشته

Red Dead Redemption II Call of Duty: Black Ops 4** NBA 2K19 Super Smash Bros. Ultimate* Marvel’s Spider-Man Assassin’s Creed: Odyssey Mortal Kombat 11 FIFA 19** Madden NFL 19** Battlefield V**

ده بازی پرفروش ایکس‌باکس‌وان

Madden NFL 20 Grand Theft Auto V MinecraftTom Clancy’s Rainbow Six: Siege Red Dead Redemption II Mortal Kombat 11 Forza Horizon 4 Assassin’s Creed: Odyssey Overwatch Tom Clancy’s The Division 2

ده بازی پرفروش پلی‌استیشن۴

Madden NFL 20 Minecraft Grand Theft Auto V Marvel’s Spider-Man Call of Duty: Black Ops IIII Mortal Kombat 11 Red Dead Redemption II Days Gone MLB 19: The Show Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

ده بازی پرفروش نینتندو سوییچ

Fire Emblem: Three Houses* Super Smash Bros. Ultimate* Super Mario Maker 2* Mario Kart 8* Astral Chain* The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Super Mario Party* Marvel: Ultimate Alliance 3: The Black Order* New Super Mario Bros. U Deluxe* Minecraft*

