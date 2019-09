شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) امروز رسما تایید کرد که سه نسخه‌ی اول سری Dragon Quest، تا پایان ماه جاری میلادی در دسترس کاربران غربی کنسول نینتندو سوییچ قرار می‌گیرد. این شرکت که در جریان مراسم Tokyo Game Show امسال، تاریخ انتشار این سه‌گانه در کشور ژاپن را مشخص کرده بود، حالا تاریخ انتشار نسخه‌ی […]

شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) امروز رسما تایید کرد که سه نسخه‌ی اول سری Dragon Quest، تا پایان ماه جاری میلادی در دسترس کاربران غربی کنسول نینتندو سوییچ قرار می‌گیرد. این شرکت که در جریان مراسم Tokyo Game Show امسال، تاریخ انتشار این سه‌گانه در کشور ژاپن را مشخص کرده بود، حالا تاریخ انتشار نسخه‌ی غربی را نیز با هواداران به اشتراک گذاشته است.

سه نسخه‌ی اول سری Dragon Quest از تاریخ ۵ مهر ماه سال جاری (۲۷ سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی) به ترتیب با قیمت ۵ دلار، ۶٫۵ دلار و ۱۲٫۵ دلار، از طریق فروشگاه الکترونیکی نینتندو به فروش می‌رسند. گرافیک هر سه نسخه‌ی بازی با بهبودهایی همراه بوده است ولی هواداران می‌توانند انتظار تجربه‌ای مشابه با نسخه‌های اصلی را داشته باشند.

سه نسخه‌ی اول سری Dragon Quest با عنوان سه‌گانه‌ی Erdrick شناخته می‌شوند. اگر با داستان این سه‌گانه آشنا نیستید، بد نیست بدانید که شما کار خود در دنیای Dragon Quest را به عنوان یکی از نوادگان قهرمان افسانه‌ای، Erdrick، آغاز کرده و به یک ماجراجویی افسانه‌ای در سرزمین تاریخی Alefgard می‌روید. در بازی Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line، شما باید دو نواده‌ی دیگر Erdrick را نیز پیدا کنید تا بتوانید شخصیت شرور داستان یعنی Hargon را شکست دهید. سومین نسخه از سه‌گانه‌ی Erdrick یعنی بازی Dragon Quest III: The Seeds of Salvation، شما را به سرزمین Aliahan، جایی که یک قهرمان جوان مامور شکست دادن پادشاه تاریکی، Baramos، شده است، می‌برد.

هم‌زمان با انتشار این سه‌گانه، بازی Dragon Quest XI S نیز برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه می‌شود. این نسخه از بازی در کنار دریافت محتوای اضافی و صداگذاری بهبودیافته، شامل حالت دو بعدی نیز می‌شود تا هواداران بتوانند حس و حال نسخه‌های کلاسیک را در این بازی تجربه کنند.

سه نسخه‌ی نسخه سری Dragon Quest در تاریخ ۵ مهر ماه در دسترس تمامی کاربران کنسول نینتندو سوییچ در سراسر جهان قرار می‌گیرد.

منبع متن: gamefa