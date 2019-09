نوع تروفی نام تروفی توضیحات تروفی امتیاز

پلاتینیوم Ultimate Vault Hunter تمام تروفی‌های بازی Borderlands 3 را به دست آورید ۱۸۰

برنزی You Got Skills به سطح ۲ دست یابید ۱۵

برنزی Star Bound به سطح ۱۰ دست یابید ۱۵

نقره‌ای Vaulting Your Way to the Top به سطح ۲۵ دست یابید ۳۰

طلایی Biggest Badass In the Borderlands به سطح ۵۰ دست یابید ۹۰

برنزی Bolt-Ones تعداد ۱۰ چهره و یا ظاهر ثانویه‌ی شخصیت‌ها را آزاد کنید ۱۵

برنزی Mechani-Cool تعداد ۱۰ قسمت خودرو را از طریق سرقت آن‌ها آزاد کنید ۱۵

برنزی Tips Appreciated به ماکسی (Moxxi) انعام دهید ۱۵

برنزی I Hope You Didn’t Tea-Bag پیروز یک دوئل شوید ۱۵

برنزی Stay Away From The Light یک بازی‌بازا دیگر را احیا کنید ۱۵

برنزی !Gun Pals آیتمی را به دوست خود ارسال کنید ۱۵

برنزی Dropping Loads برنده‌ی یک نارنجک زنده در دستگاه اسلات ماشین (Slot Machine) شوید ۱۵

برنزی Good Against Remotes is One Thing امتیاز کامل را در بخش Firing Range و در هر گونه درجه‌ی سختی به دست آورید ۱۵

برنزی My Name is Earl ۲۰ آیتم تزئینی را از Crazy Earl خریداری کنید ۱۵

نقره‌ای Tales From The Eridian Slab تمام حکاکی‌های تخت‌ سنگ‌های اریدین (Eridian) را رمزگشایی کنید ۳۰

برنزی Slaughter House 3 تمام دایره‌های سلاخی را به اتمام رسانید ۱۵

برنزی A Hundred Names For Sand تمام نام‌های مناطق پندورا (Pandora) را کشف کنید ۱۵

برنزی Swamped تمام نام‌های مناطق ایدن ۶ (Eden-6) را کشف کنید ۱۵

برنزی City Slicker تمام نام‌های مناطق پرومتیا (Promethea) را کشف کنید ۱۵

برنزی Exoarchaeolo-You Get the Gist تمام نام‌های مناطق نکروتافیو (Nekrotafeyo) را کشف کنید ۱۵

نقره‌ای Master of All You Survey تمام نام‌های مناطق بازی را کشف کنید ۳۰

برنزی A La Carte ۲۰ ماموریت جانبی را به اتمام رسانید ۱۵

طلایی Getting A Little on the Side تمام ماموریت‌های جانبی را به اتمام رسانید ۹۰

نقره‌ای A Hundred Proof تمام آزمایشگاه‌های منطقه‌ی اریدین را پاک‌سازی کنید ۳۰

برنزی Got Big Game تمام شکارهای افسانه‌ای همرلاک (Hammerlock) را شکست دهید ۱۵

برنزی Zer0ed In تمام اهداف فرصتی زیرو (Zer0) را نابود سازید ۱۵

برنزی Barreled Right Over Them دشمنی را با بشکه‌ی انفجاری به قتل رسانید ۱۵

برنزی Feelin A Little Stabby دشمنی را به وسیله‌ی گان بلید (Gun Blade) به قتل رسانید ۱۵

برنزی Stick It To ‘Em تعداد ۲ دشمن و یا بیشتر را به وسیله‌ی نارنجک استیکی گرینید (Sticky Grenade) به قتل رسانید ۱۵

نقره‌ای On Fleek یک لوازم بنفش نایاب و یا بهتر از آن را در تمام جایگاه‎های خالی آیتم‌های خود تجهیز کنید ۳۰

برنزی Rewards Card یک بسته‌ی لویلتی پیکیج (Loyalty Package) را در هر تولیدکننده‌ی سلاح به دست آورید ۱۵

برنزی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۱۵

برنزی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۱۵

برنزی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۱۵

برنزی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۱۵

برنزی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۱۵

برنزی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۱۵

برنزی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۱۵

برنزی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۱۵

برنزی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۱۵

برنزی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۱۵

طلایی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۹۰

برنزی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۱۵

برنزی Hidden Trophy به منظور آزاد کردن این تروفی به پیشروی در بازی ادامه دهید (مخفی) ۱۵