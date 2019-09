خوش‌بختانه دو هفته‌ی شلوغ را پشت سر گذاشتیم و علاوه بر برگزاری مراسم مهم Tolyo Game Show 2019 و تریلرهای آن، شاهد عرضه‌ی بازی‌های مورد انتظار بسیاری بودیم. بازی موفق Borderlands 3 در این میان عرضه شد و فورا به سلطنت دیگر عناوین محبوب پایان داد که در ادامه به مرور آن و دیگر رتبه‌های […]

خوش‌بختانه دو هفته‌ی شلوغ را پشت سر گذاشتیم و علاوه بر برگزاری مراسم مهم Tolyo Game Show 2019 و تریلرهای آن، شاهد عرضه‌ی بازی‌های مورد انتظار بسیاری بودیم. بازی موفق Borderlands 3 در این میان عرضه شد و فورا به سلطنت دیگر عناوین محبوب پایان داد که در ادامه به مرور آن و دیگر رتبه‌های جدول فروش هفتگی بریتانیا خواهیم پرداخت.

بازی Borderlands 3 که توسط شرکت گیرباکس (Gearbox) توسعه یافته است، سومین نسخه‌ی این مجموعه‌ی هیجان‌انگیز محسوب می‌شود. این بازی به تازگی همراه با عناوین قدرتمندی از جمله Gears 5 و eFootball PES 2020 عرضه شد و با اقتدار توانسته است آن‌ها را کنار زند و صدرنشین این هفته‌ی جدول فروش بریتانیا شود. اهمیت این موضوع زمانی پر رنگ‌تر می‌شود که به تازگی شاهد عرضه‌ی بازی‌های بزرگی مانند Control، Astral Chain، The Dark Picture Anthology: Man of Medan و Ancestors: The Humankind Odyssey بودیم که ۳ بازی از عنواین یاد شده، هفته‌ی گذشته بر بام بریتانیا تکیه زده بودند.

تاکنون بازی Borderlands 3 علاوه بر صدرنشینی در این هفته، رکورد بیشترین فروش نسخه‌ی فیزیکی سال را نیز به خود اختصاص داده است که در نوع خود بی‌نظیر بوده و حقیقتا این آمار و ارقام نشان‌دهنده‌ی بزرگ و پرطرفدار بودن آن است. این بازی توانسته است با سبک گرافیکی خاص خود و اکشنی ناب، همراه با خلاقیت‌های بسیاری در گیم‌پلی، خود را به عنوانی منحصر بفرد تبدیل کند و نگاه‌های بسیاری از طرفداران را در سراسر جهان به خود جلب نماید.

فروش بالای نسخه‌ی فیزیکی Borderlands 3 به این معنی بوده که این بازی توانسته است عناوینی مانند Days Gone را که در ماه آپریل سال جاری منتشر شد و توانست جدول‌های فروش را در نوردد نیز شکست دهد. البته فروش نسخه‌ی فیزیکی این بازی حتی نصف نسخه‌ی دوم این مجموعه یعنی Borderlands 2 نیست ولی در آن زمان، محاسبه‌ی فروش نسخه‌ی دیجیتالی بازی‌ها چندان مرسوم نبود.

در رتبه‌ی دوم، نسخه‌ی جدید و موفق مجموعه‌ی Gears of War قرار می‌گیرد که توسط شرکت مایکروسافت منتشر شده و به جمع عناوین انحصاری این شرکت پیوسته است. این بازی تاکنون توانسته است بازخوردهای مثبتی را از جانب منتقدین و بازی‌بازان دریافت کند و بسیاری از طرفداران و تولیدکنندگان محتوا در حال بازی کردن و گفتگو درباره‌ی آن هستند.

اما در رتبه سوم این هفته، بازی پر طرفدارا eFootball PES 2020 قرار دارد که طبق سنت، این مجموعه همیشه پر فروش و انتظارات از آن حداقل از این نظر بالا بوده است. اما همان‌طور که مشاهده می‌کنید، جنون شکارچیان والت حتی به فوتبالیست‌ها هم اجازه‌ی عرض اندام را نمی‌دهد و بایستی منتظر عملکرد آن در هفته‌های دیگر باشیم.

لازم به ذکر است که بازی GreedFall نیز نگاه‌های بسیاری از بازی‌بازان را به خود جلب کرده است و در رتبه‌ی پنجم این لیست قرار می‌گیرد، علاوه بر آن، NBA 2K20، Mario Kart 8: Delux و Spyro: Reignited Trilogy نیز بازی‎های پر طرفداری هستند که تاکنون توانسته‌اند خود را حداقل در ۱۰ رتبه‌ی برتر این لیست جای دهند. هم‌چنان به رسم سنت همیشگی، بازی Grand Theft Auto V نیز در لیست قرار دارد که دیگر صحبت در رابطه با آن تکراری شده است و حتی به نسخه‌ی جدید مجموعه‌ی Red Dead Redmeption نیز مجال نمی‌دهد. فعلا با وجود این‌ که Borderlands 3 بر رتبه‌ی اول این لیست تکیه زده است، اما هم‌چنان سلطان تمام جداول فروش عنوانی نیست جز، Grand Theft Auto V.

متاسفانه بازی موفق Control که توسط استودیوی خوش‌نام رمدی (Remedy) توسعه یافته، هم‌چنان در بحث فروش دچار مشکل است و این هفته کاملا از لیست ۱۰ بازی پر فروش بریتانیا خارج شده و جایگاه بیست و هفتم را به خود اختصاص داده است. همچنین بازی Astral Chain نسبت به هفته‌ی گذشته دچار سقوط ۱۸ پله‌ای شده است و کاهش فروش و پایین رفتن آن از رتبه‌ی اول تا این حد، بسیار غافل‌گیر کننده است. Wreckfest نیز که هفته‌ی گذشته در رتبه‌ی دوم این لیست قرار داشت، به جایگاه سیزدهم سقوط کرده است.

بازی‌های انحصاری:

خب سرانجام نوبتی هم که باشد، نوبت شرکت ثروتمند مایکروسافت (Microsoft) است تا مجددا نگاه‌ها را به سمت خود جلب کند. اگر بخواهیم روراست باشیم، بازی‌بازان و حتی طرفداران این شرکت چندان از عملکرد مایکروسافت در این نسل راضی نیستند ولی آن‌ها با عرضه‌ی این بازی، یک چشمه از قدرت خود برای ادامه‌ی نسل و شروع قدرتمند خود برای نسل آینده را در معرض نمایش قرار دادند. اما بازی‌های Forza Horizon 3 و Sea of Thieves هم‌چنان فروش خوبی را تجربه می‌کنند و در رتبه‌های ۲۲ و ۲۴ این لیست قرار می‌گیرند.

همان‌طور که در هفته‌ی گذشته ذکر شد، بازی انحصاری شرکت سونی یعنی Marvel Spider-Man، به لطف کاهش قیمت آن در خرده‌فروشی‌های بریتانیا، توانسته است خود را به رتبه‌های برتر این جدول برساند و با ۶ پله سقوط، در جایگاه دوازدهم این لیست قرار گیرد. The Last of Us: Remastered و Horizon Zero Dawn: Complete Edition نیز هم‌چنان در ۴۰ بازی پرفروش این لیست جایگاهی را به خود اختصاص داده‌اند.

اما با وجود محبوب بودن دو شرکت سونی و مایکروسافت، هم‌چنان عناوین شرکت نینتندو (Nintendo) نیز پر طرفدار هستند و ۱۰ بازی از این شرکت در ۴۰ عنوان پرفروش این لیست قرار دارند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به Mario Kart 8: Delux و Super Mario Maker 2 اشاره کرد. دو عنوان یاد شده که به تازگی عرضه شده‌اند، به ترتیب جایگاه‌های ششم و دهم این لیست را به خود اختصاص داده‌اند و در کنار Astral Chain، هم‌چنان جزو پرچم‌داران این شرکت در سال جاری محسوب می‌شوند.

نگاهی به هفته‌ی آینده:

احتمالا فعلا رقابت میان بازی‌های جدید منتشر شده ادامه داشته باشد و امیدوار هستیم با انتشار به‌روزرسان جدید بازی Control، فروش این عنوان افزایش یابد. همچنین بازی مورد انتظار The Legend of Zelda: Link’s Awakening نیز به زودی عرضه می‌شود که احتمالا هم‌چنان بایستی شاهد نام نینتندو در قله‌های این لیست و همچنین صنعت بازی‌های ویدئوی باشیم. شما می‌توانید به منظور دریافت اطلاعات بیشتر از بازی‌هایی که در نیمه‌ی دوم شهریورماه عرضه می‌شوند، قسمت سوم ویدئوی اختصاصی و جدید گیمفا یعنی گیمفان ۳ را از نشانی قرار گرفته تماشا کنید.

علاقه‌مندان می‌توانند فهرست ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا را در قسمت پایین مشاهده نمایند:

نام بازی رتبه‌ی این هفته رتبه‌ی هفته‌ی گذشته Borderlands 3 ۱ ورودی جدید Gears 5 ۲ ورودی جدید eFootball PES 2020 ۳ ورودی جدید NBA 2K20 ۴ ورودی جدید GreedFall ۵ ورودی جدید Mario Maker 8: Delux ۶ ۵ Spyro: Reignited Trilogy ۷ ورودی جدید (نسخه‌ی نینتندو سوییچ) Grand Theft Auto V ۸ ۹ Crash Team Racing Nitro-Fueled ۹ ۶ Super Mario Maker 2 ۱۰ ۷

شما می‌توانید لیست هفته‌ی گذشته را از این نشانی مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa