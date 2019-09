به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، بنابر پستی که بر روی وبلاگ رسمی Playstation قرار گرفته است، بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 در رویداد Madrid Games Week 2019 حضور خواهد داشت. این رویداد که از تاریخ 3 اکتبر تا 6 اکتبر(پجشنبه 11 مهر تا یکشنبه 14 مهر) برگزار می‌شود، میزبان غرفه‌ی بزرگ Playstation می‌باشد که اطلاعات The Last of Us Part 2 در آن به اشتراک گذاشته می‌شود.

درحالیکه ساخته‌ی ناتی‌داگ در این رویداد قابل تجربه نخواهد بود، اما در پاراگرافی مشترک با Death Stranding که قرار است یک دمو در این نمایشگاه دریافت کند، به آن اشاره شده است.

پیش از این به صورت رسمی اعلام شده بود که در تاریخ سه‌شنبه 3 مهر، اطلاعات و تریلر جدیدی از The Last of Us Part 2 طی پنلی به میزبانی "جف کیلی" به اشتراک گذاشته خواهد شد و این احتمال وجود دارد که همین تریلر در Madrid Games Week نیز به نمایش دربیاید. The Last of Us Part 2 در تاریخ نامشخصی بر روی PS4 در دسترس قرار می‌گیرد.

