به نظر می‌رسد باید منتظر انتشار اخبار جدیدی از بازی مورد انتظار The Last of Us Part II، در آینده‌ی نزدیک باشیم. خبر خوب این است که به جای یک نمایش پشت درهای بسته، این بازی این بار به صورت کاملا عمومی به نمایش گذاشته می‌شود.

صفحه‌ی رسمی وبلاگ پلی‌استیشن اسپانیا تایید کرده است که این بازی در نمایشگاهی که اوایل ماه آینده‌ی میلادی در شهر مادرید برگزار می‌شود، به صورت عمومی به نمایش گذاشته خواهد شد. نمایشگاه Madrid Games Week از تاریخ ۱۱ مهر ماه سال جاری (۳ اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی) به مدت ۴ روز در پایتخت کشور اسپانیا برگزار می‌شود. علاوه بر این، هواداران می‌توانند انتظار یک نمایش ویژه از ساخته‌ی جدید هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) یعنی Death Stranding را نیز داشته باشند. براساس اطلاعات منتشر شده، نمایش بازی Death Stranding شامل محتوای انحصاری می‌شود که پیش از این در هیچ مراسمی به نمایش در نیامده‌اند.

متاسفانه وبلاگ یاد شده هیچ اطلاعاتی از نحوه‌ی نمایش بازی The Last of Us Part II را در اختیار ما قرار نداده است. به احتمال زیاد، ممکن است در کنار انتشار یک تریلر جدید، شاهد نمایش بخشی از گیم‌پلی این بازی نیز باشیم. براساس برخی از مطالب منتشر شده در صفحه‌ی این وبلاگ، نباید انتظار حضور یک دموی قابل بازی از این عنوان به شدت مورد انتظار را داشته باشید. تا به این لحظه، تنها نام بازی‌های Medievil Remake، Dreams، Concrete Genie، Nioh 2 و Predator: Hunting Grounds در لیست عناوینی که شامل یک دموی قابل بازی هستند، ذکر شده است. اگرچه مشخص شدن تاریخ دقیق انتشار بازی در این مراسم کمی دور از انتظار است ولی همچنان مشاهده‌ی تریلری جدیدی از گیم‌پلی این بازی، برای هواداران خالی از لطف نخواهد بود.

براساس صحبت‌های تروی بیکر (Troy Baker)، یکی از صداگذاران بازی The Last of Us Part II، این عنوان قرار است به جاه‌طلبانه‌ترین ساخته‌ی استودیوی خوش‌نام ناتی داگ (Naughty Dog) تبدیل شود. این بازی در تاریخی نامشخص برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۴ پرو منتشر می‌شود.

منبع متن: gamefa