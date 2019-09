همان‌طور که مطلع هستید، شرکت سونی (Sony) چندی پیش استودیوی اینسامنیاک گیمز (Insomniac Games) را خریداری کرد و از آن زمان تاکنون، وضعیت مجموعه‌ی Sunset Overdrive به حالت تعلیق در آمده است. برخی از طرفداران معتقد بودند که حق مالکیت این مجموعه هنوز به شرکت مایکروسافت (Microsoft) تعلق دارد و در کنار آن‌ها، گزارشاتی مبنی […]

همان‌طور که مطلع هستید، شرکت سونی (Sony) چندی پیش استودیوی اینسامنیاک گیمز (Insomniac Games) را خریداری کرد و از آن زمان تاکنون، وضعیت مجموعه‌ی Sunset Overdrive به حالت تعلیق در آمده است. برخی از طرفداران معتقد بودند که حق مالکیت این مجموعه هنوز به شرکت مایکروسافت (Microsoft) تعلق دارد و در کنار آن‌ها، گزارشاتی مبنی بر حق مالکیت آن توسط اینسامنیاک گیمز و یا شرکت سونی منتشر شد. اکنون شوهی یوشیدا (Shuhei Yoshida)، رئیس شرکت سونی، به تمام حرف و حدیث‌ها خاتمه داده و موضوع را برای طرفداران شفاف‌سازی کرده است.

شوهی یوشیدا طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت خبری Inside Games تایید کرد که شرکت سونی کاملا حق مالکیت مجموعه‌ی Sunset Overdrive و تمام عناوین گذشته‌ی آن‌ها را دارا است و در این خصوص اظهار داشت:

شرکت سونی حق مالکیت تمام عناوین گذشته‌ی اینسامنیاک گیمز را درا است. من مشتاق بازی‌های آینده‌ی آن‌ها هستم.

به نظر می‌رسد طبق صحبت‌های وی، شرکت سونی چندان علاقه‌ای به احیای این مجموعه ندارد و این موضوع تا حدودی منطقی است؛ زیرا عملکرد مجموعه‌های Marvel’s Spider-Man و Ratchet and Clank بسیار بهتر از این عنوان بوده است. همچنین در بدو پیوستن این استودیو به استودیوهای فرست پارتی سونی، فورا نسخه‌ی Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition معرفی شد که نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی این شرکت به مجموعه‌ی یاد شده است. در نتیجه احتمالا در آینده شاهد انتشار ادامه‌ی Spider-Man نیز خواهیم بود.

منبع متن: gamefa