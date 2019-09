اگر تاکنون نمی‌دانستید، در تاریخ 24 سپتامبر(سه‌شنبه 2 مهر) یک رویداد رسانه‌ای به میزبانی "جف کیلی" برای The Last of Us Part 2 برگزار خواهد شد. تاکنون، تنها چیزی که می‌دانستیم این بود که از برخی از اعضای مطبوعات برای حضور در این پنل دعوت به عمل امده است، اما به نظر می‌رسد که رویداد بزرگتری انتظار ما را می‌کشد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، بر اساس گزارش منبع معتبر و اینسایدر صنعت گیم یعنی حساب کاربری ZhugeEX یا همان "دنیل احمد" برای حضار این رویداد، 3 ساعت محتوا به اشتراک گذاشته خواهد شد. توضیحات تکمیلی دنیل احمد در این رابطه را در زیر می‌توانید مطالعه نمایید:

"فقط بخاطر داشته باشید که این به معنی انتشار نمایشی 3 ساعته نخواهد بود. برای این رویداد، محدودیت اعمال شده است و رسانه‌ها تنها قادر خواهند بود تا درباره‌ی موارد مشخصی صحبت کنند. همچنین، این محتوای 3 ساعته الزاما به معنی 3 ساعت گیم‌پلی نیست. بخشی از این زمان برای نشان دادن چیزهای دیگریاز بازی استفاده خواهد شد."

با توجه به طولانی بودن این رویداد رسانه‌ای، ظاهرا استودیوی ناتی‌داگ قصد دارد تا موارد مهمی را اعلام کند؛ آیا بالاخره پس از 3 سال از تاریخ بازی رونمایی می‌شود؟ The Last of Us Part 2 برای کنسول PS4 در دست توسعه می‌باشد.

منبع متن: pardisgame