سرانجام هفته‌ی آینده پس از مدت‌ها سکوت، شرکت سونی (Sony) رویدادی را برای بازی به شدت مورد انتظار The Last of Us Part 2 برگزار می‌کند که زمزمه‌های برپایی قسمت جدیدی از State of Play در کنار آن، موجب هیجان‌زده شدن طرفداران شده است. همچنین به تازگی متوجه شدیم که این بازی در مراسم Madrid […]

بازی The Last of Us Part 2 قرار است در تاریخی نامشخص به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه گردد و شایعاتی مبنی بر انتشار آن در بهار سال آینده نیز منتشر شده است. شما می‌توانند اخبار و اطلاعات مرتبط با این بازی را از این نشانی مطالعه و یا دنبال کنید. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند به منظور مطلع شدن از عوامل محبوبیت این مجموعه، مقاله‌ی آن تحت عنوان وجه تمایز ناتی‌داگ | عواملی که باعث موفقیت و محبوبیت بازی The last of Usشدند را از نشانی قرار گرفته مطالعه نمایند.

منبع متن: gamefa