اولین فصل از بخش جدید و تک‌نفره‌ی بازی کارتی و محبوب Hearthstone، از امروز در دسترس کاربران و هواداران این بازی قرار گرفته است. در فصل The Lost City of Tol’vir، قهرمان گروه ماجراجویان یعنی رنو جکسون (Reno Jackson)، به مبارزه با شخصیت شیطانی داستان، Plague Lord of Murlocs، می‌پردازد. این بخش تک‌نفره‌ی جدید، شامل […]

منبع متن: gamefa