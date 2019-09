بازی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 تا چند هفته‌ی دیگر برای پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد و امروز شرکت نیهون فلکوم (Nihon Falcom) دمویی از این عنوان را منتشر کرده است تا بازی‌بازها بتوانند بخشی از گیم‌پلی و داستان این بازی را تجربه کند. برای جزئیات بیشتری با گیمفا همراه باشید. […]

منبع متن: gamefa