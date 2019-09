The Surge 2 بر روی PS4 Pro و Xbox One X از "Upscaled 4K" و نرخ فریم 30 پشتیبانی خواهد کرد

بهبود کیفیت عملکرد و بخش بصری بازی‌‎ها بر روی کنسول‌های تقویت شده این نسل تبدیل به موضوعی عادی شده است. اواخر سال گذشته میلادی Deck 13، سازندگان The Surge 2، اعلام کردند که این عنوان نیز همانند بسیاری از بازی‌های چند سال اخیر شامل بهبودهای مختلفی بر روی کنسول‌های تقویت شده خواهد شد و حالا به صورت رسمی چنین چیزی را تایید کرده‌اند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt، عنوان The Surge 2 هم از رزولوشن 4K حمایت خواهد کرد و هم نرخ فریم 60 را به ارمغان می‌آورد اما نه به صورت همزمان. بر روی هر دو کنسول Xbox One X و PS4 Pro بازی دو گزینه را پیش روی بازیکنان خواهد گذاشت. گزینه اول رزولوشن 1080p و نرخ فریم 60 می‌باشد و انتخاب دوم رزولوشن "upscaled 4K" و نرخ فریم 30 است. عدم حمایت از native 4K واقعا ناامید کننده است، مخصوصاََ در مورد Xbox One X اما باور دارم بسیاری از بازیکنان عملکرد بهتر(نرخ فریم 60) را بیشتر ترجیح خواهند داد.

The Surge 2 در تاریخ 24 سپتامبر 2019 (سه‌شنبه، ۲ مهر ۱۳۹۸) برای سه پلتفرم PS4،PC و Xbox One عرضه خواهد شد.

