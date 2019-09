به تازگی شرکت مودس گیمز (Modus Games)، ناشر بازی Trine 4: The Nightmare Prince تریلر جدیدی از این عنوان را منتشر کرده است. بازی Trine 4: The Nightmare Prince توسط استودیوی فرازن‌بایت (Frozebyte) در دست توسعه قرار دارد. سه شخصیت محبوب بازی یعنی زویای عیار (Zoya The Thief)، پانتیوس شوالیه (Pontius The Knight) و آمادئوس […]

منبع متن: gamefa