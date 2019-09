شرکت اکتیویژن امروز با انتشار یک تریلر جدید از بازی Call of Duty: Mobile، تاریخ عرضه‌ی این بازی برای گوشی‌های هوشمند را مشخص کرده است. حدود یک ماه دیگر، جدیدترین نسخه از سری تیراندازی و محبوب Call of Duty در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. تیم سازنده مدتی پیش نسخه‌ی بتای بازی Call of Duty: Modern […]

منبع متن: gamefa