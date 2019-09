امروز استودیوی کریتیو اسمبلی (Creative Assembly) با انتشار تیزری از زمان معرفی رسمی عنوان بعدی مجموعه‌ی Total War Saga رونمایی کرد. مجموعه‌ای که کار خود را با Total War Saga: Thrones of Britannia و انتشار دوباره‌ی بسته الحاقی Total War: Shogun II – Fall of the Samurai به عنوان یک بازی مجزا شروع کرد. حالا […]

منبع متن: gamefa