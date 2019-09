بر اساس خبر جدید منتشر شده، به نظر می‌رسد که بازی The Last of Us Part II در رویداد Madrid Games Week حضور نخواهد داشت. چند روز قبل، صفحه‌ی رسمی وبلاگ پلی‌استیشن اسپانیا تایید کرد که بازی The Last of Us Part II در رویداد Madrid Games Week حضور خواهد داشت و قرار است نمایشی […]

منبع متن: gamefa