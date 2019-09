نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی مورد انتظار The Legend of Zelda: Link’s Awakening فردا در دسترس تمام طرفداران قرار خواهد گرفت. حال به تازگی نقد‌ها و نمرات این عنوان منتشر شده است که با یکدیگر آن‌ها را مرور خواهیم کرد. ۲۶ سال پیش، نینتندو بازی The Legend of Zelda: Link’s Awakening را برای کنسول دستی گیم […]

بازی The Legend of Zelda: Link’s Awakening در تاریخ جمعه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) به صورت انحصاری برروی نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa