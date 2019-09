کمپانی سونی تاریخ پخش اپیزود بعدی State of Play را مشخص کرد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، کمپانی سونی تاریخ پخش اپیزود بعدی برنامه‌ی State of Play را اعلام کرد. بدین ترتیب، سومین اپیزود State of Play در تاریخ 24 سپتامبر(سه‌شنبه 2 مهر) پخش خواهد شد. سونی وعده‌ی رونمایی از عناوین جدید و آپدیت‌هایی بر بازی‌های معرفی‌شده‌ی استویوهای جهانی خود را در این اپیزود 20 دقیقه‌ای می‌دهد و هیچگونه اخباری نیز در مورد کنسول PS5 در جریان آن منتشر نخواهد شد.

بیش از هر چیز، انتظار می‌رود تا تریلر جدید بازی The Last of Us Part 2 در سومین اپیزود State of Play به اشتراک گذاشته شود. انتظارات شما در این رابطه چیست؟ در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame