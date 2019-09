The Last Of Us Part 2 در رویداد Madrid Games Week نمایش عمومی نخواهد داشت

بازیکنان تشنه اطلاعات تازه‌ای از The Last of Us Part 2 هستند چرا که مدت زیادی از نمایش قبلی این عنوان می‌گذرد. با توجه به گزارشات منتشر شده، این بازی با تاخیر رو به رو شده و در اوایل سال آینده به صورت انحصاری برای پلتفرم PS4 در دسترس قرار خواهد گرفت. مدتی قبل شایعه‌ای مبنی بر انتشار نمایشی از بازی در جریان مراسم Madrid Games Week در سرتاسر فضای مجازی پخش شده بود که متاسفانه به نظر می‌رسد چنین چیزی حقیقت ندارد.

رویداد Madrid Games Week از 3 تا 6 اکتبر رخ می‌دهد و شعبه اسپانیا Playstation عنوان The Last of Us Part 2 را در لیست عناوین حاضر در نمایشگاه لیست کرده بود. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VGC، سونی رسماََ تایید کرده است که چنین چیزی حقیقت ندارد و لیست‌ منتشر شده نادرست می‌باشد و بازی به صورت عمومی نمایشی نخواهد داشت.

اگرچه چنین خبری ناامید کننده است اما همچنان در تاریخ 2 مهر اطلاعات و نمایشی تازه از این بازی دریافت خواهیم کرد.

منبع متن: pardisgame