Beyond Good And Evil 2 شاید حداقل برای Xbox One و PS4 هرگز منتشر نشود. فعلا با این وضعیت به‌نظر می‌رسد بازی برای PS5 و Xbox Scarlett عرضه خواهد شد یا شاید یک عنوان میان‌نسلی باشد. با این وجود، Ubisoft هنوز مشغول کار برروی بازی است. ظاهرا اخیرا آن‌ها برای تیم خود در شهر مونت‌پلر فرانسه، دفتر جدیدی باز کرده‌اند. این استودیوی فرانسوی 350 نفر نیروی کاری دارد اما با دفتر جدید آن‌ها 150 نفر دیگر را جذب خواهند نمود و به 500 نفر می‌رسند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comicbook، ایو گیلموت به عنوان رئیس Ubisoft، هنگام صحبت راجع به دفتر جدید استودیوی آن‌ها، اشاراتی به Beyond Good And Evil 2 کرد و گفت این عنوان تاثیر بزرگی بر بازی‌ها خواهد داشت و یک بازی انقلابی در سبک خودش است:

"کیفیت زندگی در این منطقه می‌تواند باعث آمدن بهترین استعدادها به سمت ما شود. استودیوی ما در مونت‌پلیر برای ما بسیار مهم است که با Rayman نوآوری‌های خود را نشان داده است. تیم‌های ما اکنون مشغول کار برروی Beyond Good And Evil 2 هستند که به احتمال زیاد تاثیر بزرگی بر بازی‌های ویدیویی خواهد گذاشت. این عنوان که توسط میشل انشل طراحی شده، با هدف ایجاد انقلاب در سبک ماجراجویی و جهان‌باز ساخته می‌شود و بسیار مورد انتظار بازیکنان است."

همان‌طور که می‌بینید، Ubisoft انتظارات زیادی برای Beyond Good And Evil 2 دارد که چیز زیادی از آن نمی‌دانیم و تاکنون حتی نمایش‌های زیادی هم از آن ندیده‌ایم. با توجه به تاریخچه این پروژه - و محبوبیت نسخه اول - فشار زیادی روی Ubisoft است تا کیفیت کار بسیار بالا باشد و با عنوان بسیار خوبی روبه‌رو شویم اما آیا واقعا همین‌طور خواهد شد؟ گیلموت که این‌طور فکر می‌کند.

Beyond Good And Evil 2 احتمالا برای کنسول‌های نسل بعدی و PC در دست ساخت است. در حال حاضر تاریخ انتشار بازی مشخص نیست و حتی پلتفرم‌های مقصد آن هم به‌طور رسمی اعلام نشده‌اند. امیدواریم در E3 2020 بیشتر از آن بشنویم.

