به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، دقایقی پیش به صورت رسمی اعلام شد که تریلر جدید بازی به شدت مورد انتظار The Last of Us Part 2 در جریان سومین اپیزود برنامه‌ی State of Play منتشر می‌شود.

این خبر را کارگردان بازی آقای "نیل دراکمن" طی پستی بر روی توئیتر اعلام کردند و بدین ترتیب، اخبار و نمایش جدید The Last of Us Part 2 در تاریخ 24 سپتامبر(سه‌شنبه 2 مهر) به اشتراک گذاشته خواهد شد. متن توئیت آقای دراکمن به شرح زیر می‌باشد:

"مدت زمان زیادی است که ما سکوت کرده‌ایم، وقت آن رسیده که این سکوت را بشکنیم."

برخی از گزارشات به این نکته اشاره دارند که تاریخ انتشار جدیدترین ساخته‌ی ناتی‌داگ نیز در همین اپیزود اعلام می‌شود؛ تاریخی که به نظر ماه فبریه‌ی 2020 است. البته این تمام ماجرا نیست، در همین روز 24 سپتامبر(سه‌شنبه 2 مهر) پنل رسانه‌ای The Last of Us Part 2 نیز به میزبانی جف کیلی برگزار می‌شود و جزئیات بیشتری در جریان این پنل در اختیار اهالی رسانه قرار می‌گیرد.

