رسمی؛ بازی The Last of Us Part 2 در جدیدترین قسمت State of Play حضور خواهد داشت

سرانجام انتظارها به پایان رسید و قرار است پس از مدت‌ها سکوت، شاهد نمایش جدیدی از بازی The Last of Us Part 2 در قسمت جدید State of Play باشیم. همان‌طور که مطلع هستید، رویداد جدیدی مرتبط با بازی The Last of Us Part 2 به زودی برگزار می‌شود که نمایشی جدیدی از این بازی […]

بازی The Last of Us Part 2 قرار است در تاریخی نامشخص به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه گردد و شایعاتی مبنی بر انتشار آن در بهار سال آینده نیز منتشر شده است. شما می‌توانید اخبار و اطلاعات مرتبط با این بازی را از این نشانی مطالعه و یا دنبال کنید. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند به منظور مطلع شدن از عوامل محبوبیت این مجموعه، مقاله‌ی آن تحت عنوان وجه تمایز ناتی‌داگ | عواملی که باعث موفقیت و محبوبیت بازی The last of Usشدند را از نشانی قرار گرفته مطالعه نمایند.

