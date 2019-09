مطابق ادعای «دانیل احمد» (Daniel Ahmad) – تحلیلگر سایت NikoPartners – فروش کنسول پلی‌استیشن ۴ در آمریکا از مرز ۳۰ میلیون واحد گذشته است. او ضمن اعلام این خبر در توییتر، اشاره نمود که این بدین معناست که حدود ۳۰ درصد کل کنسول‌های پلی‌استیشن در آمریکا فروخته شده است.

میزان فروش این کنسول در سایر بازارهای مهم جهان بدین شکل بوده است: ۸.۳ میلیون دستگاه در ژاپن، ۷.۲ میلیون دستگاه در آلمان، و ۶.۸ میلیون دستگاه در انگلستان.

سونی آمار رسمی فروش کنسول پلی‌استیشن را از دسامبر ۲۰۱۸ – زمانیکه آشکار ساخت ۹۱.۶ میلیون واحد در سراسر جهان به فروش رسیده است – منتشر نکرده است.

در جای دیگری از گزارش احمد هم به عرضه بازی «گیرز ۵» (Gears 5) در انگلستان اشاره شده است. مطابق این گزارش، فروش فیزیکی این بازی در انگلستان «رقم کوچکی بوده است، و دیگر [برای مایکروسافت] اهمیتی ندارد». دانلود دیجیتال بازی، و دسترسی به آن از طریق سرویس گیم‌پس در حال حاضر «بیشترین» سهم را برای آخرین عنوان مجموعه گیرز دارا بوده‌اند، چنانکه فروش فیزیکی هفته اول این بازی ۴.۵ برابر کمتر از «گیرز ۴» (Gears of War 4)، و ۲۰ برابر کمتر از «گیرز ۳» (Gears of War 3) بوده است.

به هر صورت، «گرچه نسخه بسته بندی شده و نیز میزان دانلود نسخه کامل بازی در انگلستان به مراتب کمتر از عناوین قبلی مجموعه بوده است، اضافه شدن این نسخه به گیم‌پس واقعا به نقطه عطفی بدل شده است.»

