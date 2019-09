کاربران ماهانه Minecraft از ۱۱۲ میلیون نفر گذر کرد

پس از گذشت یک دهه از عرضه ابتدایی، بازی «ماینکرفت» (Minecraft) هنوز هم به رشد خود ادامه می‌دهد، و به تازگی به رکورد شگفت انگیزی دست یافته است. طبق گزارش نشریه «بیزینس اینسایدر» (Business Insider) تعداد کاربران ماهانه این بازی به رقم جدید و خیره کننده‌ای رسیده است.

تا آخر این هفته، این بازی سندباکس بی‌پایان، بیش از ۱۱۲ میلیون بازی‌کننده ماهانه داشته است. این رقم رشد قابل توجهی را نسبت به اکتبر ۲۰۱۸ – که کاربران ماهانه بازی ۹۱ میلیون نفر اعلام شده بود – نشان می‌دهد. البته که این رقم همه کاربران روی تمام پلتفرم‌ها را شامل می‌شود: کنسول، کامپیوتر شخصی، موبایل، و غیره.

برای درک بهتر بزرگی این رقم جالب است بدانیم که اپیک در آگوست ۲۰۱۸ اعلام کرد که «فورتنایت» (Fortnite) 78.3 میلیون کاربر ماهانه داشته است؛ و بازی MMO رایگان Roblox در آگوست ۲۰۱۹ به رقم ۱۰۰ میلیون بازی‌کننده ماهانه دست یافته بود.

ماینکرفت پس از گذشت یک دهه، هنوز هم بطور مرتب به‌روزرسانی دریافت می‌کند. علاوه بر آن، بازی در آوریل ۲۰۱۹ به سرویس ایکس‌باکس گیم‌پس اضافه شد – چیزی که قطعا به رشد آن کمک شایانی کرده است.

«هلن چنگ» (Helen Chiang) – رئیس ماینکرفت – در گفتگویی با بیزینس اینسایدر، به یک ویژگی خاص این بازی اشاره کرد: «[ماینکرفت] ممکن است همیشه آن بازیِ در معرض دید نباشد، چراکه مرتبا بازی‌های بزرگی در حال عرضه هستند، ولی [بازی‌ای] است که مردم دوست دارند بدان بازگردند.»

سال ۲۰۱۴ بود که مایکروسافت، فرانچایز ماینکرفت را به همراه «موژانگ» (Mojang) – استودیوی توسعه دهنده آن – به ازای ۲.۵ میلیارد دلار خریداری کرد. از آن زمان به بعد «مارکوس پرسن» (Markus “Notch” Persson) دیگر دخالتی در این فرانچایز ندارد.

در این اثنا، یک فیلم سینمایی هم بر اساس این بازی در حال ساخت است. «آلیسون شرودر» (Allison Schroeder) – نویسنده آثاری چون Hidden Figures و Frozen 2 – استخدام شده است تا بازنویسنی فیلمنامه را بر عهده گیرد. فیلم سینمایی ماینکرفت برای نمایش در سالن‌های سینما در چهارم مارس ۲۰۲۲، برنامه ریزی شده است. هنوز مشخص نیست که این فیلم یک اثر انیمیشنی خواهد بود، یا لایو اکشن، یا چیزی بین ایندو؛ و ما هنوز نمی‌دانیم چه کسی یا کسانی در آن بازی خواهند کرد. البته چندی پیش بود که نام «استیو کارل» (Steve Carell) برای بازی در این اثر بر سر زبانها افتاد، گرچه مشخص نیست که هنوز هم چنین باشد.

علاوه بر این موارد، یک نسخه واقعیت افزوده تحت عنوان «ماینکرفت: زمین» (Minecraft Earth) قرار است که تا پایان امسال عرضه گردد.

