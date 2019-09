اپیزود جدید State of Play اهمیت زیادی برای سونی دارد

روز گذشته بود که کارگردان The Last of Us Part 2 آقای "نیل دراکمن" بر روی توئیتر اعلام کرد اخبار و نمایش جدید این بازی مورد انتظار در اپیزود جدید State of Play به اشتراک گذاشته می‌شود. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، به نظر می‌رسد که سومین قسمت State of Play اهمیت زیادی برای سونی دارد و به احتمال فراوان در جریان آن بالاخره از تاریخ عرضه‌ی The Last of Us Part 2 رونمایی می‌شود.

دلیل این موضوع نیز توئیت‌هایی است که سران سونی منتشر کرده‌اند. رئیس استودیوهای جهانی سونی آقای "شوهی یوشیدا" بر روی توئتیر نوشته است:"همم... اپیزود جدید State of Play درباره‌ی چه چیزی خواهد بود؟..."

در ادامه، رئیس بازاریابی سونی آقای "اسد قزلباش" نیز نوشت:"به هیچ عنوان اپیزود جدید State of Play را از دست ندهید..."

سومین قسمت State of Play در تاریخ 24 سپتامبر(سه‌شنبه 2 مهر) پخش می‌شود.

منبع متن: pardisgame