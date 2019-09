استودیوی «راک استار گیمز» (Rockstar Games) با عرضه لانچر اختصاصی خود (Rockstar Games Launcher)، به جمع شرکتهایی پیوست که فروشگاه اختصاصی خود را راه اندازی کرده‌اند؛ مجموعه‌ای که مرتبا در حال افزایش است.

این لانچر را می‌توان برای کامپیوترهای شخصیِ مبتنی بر ویندوز بطور رایگان دانلود نمود، و در حال حاضر حاوی هفت عنوان از عناوین راک استار است، به همراه محتوای دانلودی آنها. مهمترین این عناوین عبارتند از: GTA III، GTA V، LA Noire، Max Payne 3، و Bully. این لانچر از ذخیره سازی ابری و نیز بازی‌های فروشگاه که خارج از آن خریداری شده باشند – بصورت فیزیکی یا دیجیتال – پشتیبانی می‌کند.

گرچه این بازی‌ها به قیمت همیشگی عرضه می‌گردد، راک استار برای مدتی محدود عنوان GTA: San Andreas را بطور رایگان در اختیار کسانی قرار می‌دهد که این لانچر را دانلود نمایند.

با این حساب، راک استار هم به خیل شرکتهایی پیوست که با ایجاد لانچرهای اختصاصی، بازی‌های خود را مستقیما به دست مصرف کننده می‌رسانند. شرکتهایی چون، الکترونیک آرتز، اکتیویژن-بلیزارد، یوبی‌سافت، بتسدا، و اپیک. البته که بعضی از این شرکتها، مثل اکتیویژن-بلیزارد، بطور کامل بازی‌های خود را از فروشگاه استیم خارج کرده‌اند، و بعضی دیگر نیز، مثل یوبی‌سافت، ضمن عرضه لانچر اختصاصیِ یوپلی، از استیم به اپیک کوچیده‌اند، با این هدف که – طبق گفته ایو گیلمو، رئیس شرکت – توجه بازی‌کنندگان را به لانچر خود جلب کنند.

در نهایت لازم به ذکر است که در همین مدت محدود که از عرضه لانچر راک استار می‌گذرد، اخباری مبتنی بر ایجاد مشکل در بازی GTA V از سوی کسانیکه این لانچر را دانلود کرده‌اند، گزارش شده است.

