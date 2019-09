به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، خرده فروشی سوئیسی Softridge بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 را برای عرضه در تاریخ 28 فبریه 2020(پنجشنبه 9 اسفند) لیست کرده است. این لیست کردن مطابق با شایعاتی است که به عرضه‌ی جدیدترین ساخته‌ی ناتی‌داگ در ماه فبریه اشاره داشتند.

همراه با زمان عرضه، شما می‌توانید تصاویر نسخه‌ی کالکتور و Special را نیز در زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که هیچکدام از این تصاویر رسمی نیسنتد و امکان جعلی بودن آن‌ها نیز وجود دارد. اطلاعات رسمی و تریلر جدید The Last of Us Part 2 در تاریخ 24 سپتامبر(سه‌شنبه 2 مهر) به اشتراک گذاشته می‌شود.

منبع متن: pardisgame