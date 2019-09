تنها چند روز تا مراسم مرتبط با بازی The Last Of Us Part 2 و جدیدترین قسمت State of Play فاصله داریم و اکنون در همین راستا، یک خرده‌فروشی سهوا و یا عمدا تاریخ انتشار آن را فاش کرده است که در ادامه به مرور آن خواهیم پرداخت. به طور حتم، اطلاعات بسیاری در جدیدترین […]

منبع متن: gamefa