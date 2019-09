PlayStation برای یک بازی انحصاری فراموش شده PS4 برنامه 10 ساله دارد

PS4 انحصاری‌های بزرگ زیادی دارد. God of War ،Horizon: Zero Dawn ،Spider Man ،Uncharted 4 و بسیاری از بهترین بازی‌های این نسل در انحصار PS4 بودند و خیلی‌ها هم در دست ساخت هستند. Death Stranding تا 2 ماه دیگر و The Last of Us: Part II احتمالا در اوایل سال 2020 عرضه می‌شود و Ghost of Tsushima هم مدتی بعد از آن در دسترس قرار می‌گیرد. با این وجود، همه بازی‌های PS4 از نظر تجاری و نمرات موفق نبودند. یکی از مثال‌های کم‌کاری سونی The Order 1886 است یا Dreams که اوایل سال جاری به‌صورت Early Access در دسترس قرار گرفت و در حالت ابهام قرار دارد. Dreams بازیکن‌های خود را دارد اما بسیاری از بازیکنان دیگر دنیا وجود آن را فراموش کرده‌اند اما سونی نه.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comicbook، شوهی یوشیدا به عنوان رئیس استودیوهای جهانی سونی، در مصاحبه جدید خود درباره بازی استودیوی Media Molecule صحبت کرد و گفت "یکی از پروژه‌های مورد علاقه او در تاریخ" است و طبق صحبت‌های یوشیدا، سونی برنامه‌ای 10 ساله برای Dreams دارد که به رشد خود ادامه می‌دهد و بازیکنان را سرگرم خود نگه می‌دارد. البته داشتن یک برنامه 10 ساله برای یک بازی و ثمر بخشیدن آن دو چیز متفاوت هستند ولی اینکه سونی ظاهرا تا این حد به آن بازی متعهد است، حداقل حرکت امیدوار کننده‌ای است.

جالب خواهد شد ببینیم Dreams به کجا می‌رسد، خصوصا با تغییر نسل. فعلا انگار وضعیت مشخصی ندارد اما با پشتیبانی مناسب از سوی سونی قطعا به جایی خواهد رسید. با این وجود، شک داریم که تا 10 سال آینده کسی درباره آن صحبت کند البته بازی خوبی است اما در مقابل عناوین دیگر PS4 مثل God of War یا Spider-Man جایگاه ویژه‌ای ندارد.

منبع متن: pardisgame