خبر ساخت دنباله‌ی بازی The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild یکی از بزرگترین سورپرایز‌های E3 2019 بود. با اینکه در حال حاضر اطلاعات زیادی در مورد این عنوان در اختیار نداریم، اما به لطف تیزر کوتاه معرفی بازی و مصاحبه‌ی آقای ایجی آئونوما (Eiji Aonuma)، تهیه کننده‌ی سری The Legend Of Zelda، تکه‌هایی […]

منبع متن: gamefa