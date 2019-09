تماشا کنید: دومین تیزر جدید The Last of Us Part 2 منتشر شد

همانطور که می‌دانید، اخبار و تریلر جدید بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 در جریان اپیزود سوم برنامه‌ی State of Play که سه‌شنبه شب پخش می‌شود، به اشتراک گذاشته خواهد شد. حال کارگردان این عنوان اقای "نیل دراکمن" شروع به انتشار تیزرهایی در رابطه به این نمایش جدید کرده‌اند. روز گذشته اولین تیزر ساخته‌ی ناتی‌داگ با نشان دادن یک چکش منتشر شد و حال دومین تیزر نیز به اشتراک گذاشته شده است. به گزارش پردیس‌گیم، دومین تیزر یکجور دست‌بند را نشان می‌دهد و در پیش‌زمینه نیز صداهایی شنیده می‌شود. همراه با این ویدئو، آقای دراکمن پیام زیر را نیز منتشر کرده است:

"قضاوت و داوری در راه است... 2 روز..."

برداشت شما از تیزر جدید چیست؟ در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame