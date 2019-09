موسیقی متن Cuphead صدر لیست بیلبورد را تصاحب کرد

بازی «کاپهد» (Cuphead) به اولین بازی ویدیویی تاریخ بدل شد که موسیقی متن آن جایگاه اول جدول جاز بیلبورد را تصاحب کرده است. آلبوم «کریستوفر مدیگان» (Kristofer Maddigan) موسیقی متن درجه یکی را برای این اثرِ الهام گرفته از انیمیشن‌های دهه سی فراهم آورده، و واضح است که این قطعات با مخاطبانی فراتر از جامعه گیمرها ارتباط برقرار کرده است.

بازی کاپهد در زمان انتشار در سال ۲۰۱۷، با سبک هنری یگانه‌اش – که اقتباسی است از سبک کارتون‌های اولیه‌ای چون Betty Boob، Popeye و Swing You Sinners – توجهات بسیاری را به خود جلب نمود. سبک آبرنگی قدیمی بازی تجربه دیداری جذابی را برای بازی‌کنندگان فراهم آورد، در عین حالیکه ایشان را برای یکی از چالش برانگیزترین تجربه‌های صنعت، آماده می‌ساخت.

واقعیت اینست که کاپهد بدون موسیقی‌اش، کاپهد نیست. قطعات جاز بی‌کلامی که شما را به دهه سی بازمی‌گرداند، به کاراکترهای بازی روح می‌بخشد، و تا حد زیادی زیباشناسی بازی را تعریف می‌کند. هر قطعه به نوبه خود هیجان‌انگیز است، و به شکل بی‌نقصی آن مرحله از مبارزه‌ای را که برای آن ساخته شده است، بازنمایی می‌کند. شکی در این نیست که کاپهد با وجود سبک انیمیشن بی‌همتایش، بدون همراهی این موسیقی تاثیرگذار، به جایگاه امروزینش نمی‌رسید.

درحالیکه موسیقی متن کاپهد به تازگی روی صفحه گرامافون منتشر شده است، این اولین بازی نیست که این قطعات مورد تحسین قرار گرفته‌اند. کاپهد تاکنون جوایز قابل توجهی را در رویدادهای مختلف از آن خود کرده است، از جمله BAFTA Awards و Game Audio Network Guild Awards در سال ۲۰۱۸، و Geoff Keighley’s The Game Awards در سال ۲۰۱۷. خود بازی هم جایزه Annie Award را برای بهترین کاراکترهای انیمیشنی برده است، به علاوه چندین جایزه در رویدادهای NAVGTR Awards و SXSW Gaming Awards.

گرچه این نخستین باری است که موسیقی متن یک بازی جایگاه اول جدول جاز بیلبورد را اشغال می‌کند، اولین بار نیست که شرکت نشر موسیقی iam8bit آثار خود را در این جدول یافته است. آنها پیش از این هم موسیقی متن بازی‌های The Legend of Zelda: Ocarina of Time و Persona 5 را تصنیف کرده بودند، که هر دو جایی در این جدول برای خود دست و پا کردند. اما همکاری اخیر ایشان با استودیوی MDHR موفقترین همکاری ایشان تا به امروز بوده است، و این آلبوم رکوردشکن امروز در بالای جدول جا خوش کرده است.

بازی کاپهد با گیم‌پلی سخت و اصیل خود، کماکان در جلب توجه مخاطبان موفق است، و موفقیت اخیر موسیقی متن آن در جدول بیلبورد، مثال دیگری است بر اینکه این بازی چقدر خاص است. طبق گزارشات در سال پیش رو محتوای الحاقی بازی آماده خواهد شد، و شایع شده است که پس از آن، روند ساخت «کاپهد ۲» به جریان خواهد افتاد. علاوه بر آن، نتفلیکس هم مشغول ساخت یک نمایش اختصاصی بر اساس کاراکترهای کاپهد و ماگمن است.

به هر صورت، چه بخاطر موسیقی جاز هیجان‌انگیز بازی باشد، چه سبک انیمیشن یگانه آن، یا گیم‌پلی چالش برانگیز و چند لایه‌اش، طرفداران دست از سر کاپهد برنمی‌دارند، و هنوز هم بیشتر طلب می‌کنند. با این تفاسیر رویا پردازی در باب آینده این بازی، به خودی خود جذاب است.

