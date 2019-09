بازی Last of Us Part 2 قرار است تا مرکز توجه قسمت بعدی State of Play باشد. عنوانی که بدون شک یکی از مورد انتظارترین بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ برای بازی‌بازهای سراسر جهان است. حالا استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) برای بالا نگه‌داشتن سطح انتظارات هواداران دو تیزر جدید را از این بازی منتظر کرده […]

منبع متن: gamefa