همانطور که می‌دانید، اخبار و تریلر جدید بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 در جریان اپیزود سوم برنامه‌ی State of Play که سه‌شنبه شب پخش می‌شود، به اشتراک گذاشته خواهد شد. حال کارگردان این عنوان آقای "نیل دراکمن" شروع به انتشار تیزرهایی در رابطه به این نمایش جدید کرده‌اند. تاکنون 3 تیزر در ارتباط با تریلر جدید بازی منتشر شده‌اند که به ترتیب به چاقوی شخصیت الی، چکش شخصیت مرموز تریلر PGW 2017 و دستبند شخصیت دینا تمرکز داشتند.

حال به گزارش پردیس‌گیم، آقای دراکمن آخرین تیزر را بر روی توئیتر به اشتراک گذاشته‌اند که این بار به کارکتر محبوب Joel(جول) اشاره دارد. در این تیزر ما ساعت شکسته‌ی جول را می‌بینیم؛ همان ساعتی که دخترش Sarah در ابتدای نسخه‌ی اول به او هدیه داد. همراه با این ویدئو، دراکمن نوشته است:"تیک...تیک... تیک... فردا شما را خواهم دید."

دیدگاه شما در رابطه با تیر جدید چیست؟‌ آیا در تریلر فردا شب هر 4 کارکتر اصلی را خواهیم دید؟ در بخش نظرات با ما در میان بگذارید. The Last of Us Part 2 برای PS4 در دست توسعه می‌باشد.

منبع متن: pardisgame