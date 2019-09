شایعه: بازی Death Stranding در جدیدترین قسمت State of Play حضور خواهد داشت

امروز جدیدترین قسمت State of Play برگزار خواهد شد و طرفداران به شدت منتظر دیداری مجدد با شخصیت‌های دوست‌داشتنی The Last of Us Part 2 هستند. اما به نظر می‌رسد این پایان ماجرا نبوده و قرار است مجددا شاهد نمایش جدیدی از بازی Death Stranding باشیم. به تازگی هیدئو کوجیما (Hideo Kojima)، کارگردان بازی Death […]

بازی Death Stranding قرار است در تاریخ جمعه، ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۸ (۸ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه گردد و شایعاتی مبنی بر انتشار آن برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی ارائه شده است. علاقه‌مندان می‌توانند به منظور آشنایی بیشتر با این عنوان، مقاله‌ی آن را تحت عنوان «نقطه‌ی کور | نکاتی که هنوز از بازی Death Stranding نمی‌دانیم» از نشانی قرار گرفته مطالعه نمایند. شما می‌توانید اخبار و اطلاعات مرتبط با این بازی را از این نشانی مطالعه و یا دنبال نمایید.

بازی Death Stranding قرار است در تاریخ جمعه، ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۸ (۸ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه گردد و شایعاتی مبنی بر انتشار آن برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی ارائه شده است. علاقه‌مندان می‌توانند به منظور آشنایی بیشتر با این عنوان، مقاله‌ی آن را تحت عنوان «نقطه‌ی کور | نکاتی که هنوز از بازی Death Stranding نمی‌دانیم» از نشانی قرار گرفته مطالعه نمایند. شما می‌توانید اخبار و اطلاعات مرتبط با این بازی را از این نشانی مطالعه و یا دنبال نمایید.

بازی Death Stranding قرار است در تاریخ جمعه، ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۸ (۸ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه گردد و شایعاتی مبنی بر انتشار آن برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی ارائه شده است. علاقه‌مندان می‌توانند به منظور آشنایی بیشتر با این عنوان، مقاله‌ی آن را تحت عنوان «نقطه‌ی کور | نکاتی که هنوز از بازی Death Stranding نمی‌دانیم» از نشانی قرار گرفته مطالعه نمایند. شما می‌توانید اخبار و اطلاعات مرتبط با این بازی را از این نشانی مطالعه و یا دنبال نمایید.

بازی Death Stranding قرار است در تاریخ جمعه، ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۸ (۸ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه گردد و شایعاتی مبنی بر انتشار آن برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی ارائه شده است. علاقه‌مندان می‌توانند به منظور آشنایی بیشتر با این عنوان، مقاله‌ی آن را تحت عنوان «نقطه‌ی کور | نکاتی که هنوز از بازی Death Stranding نمی‌دانیم» از نشانی قرار گرفته مطالعه نمایند. شما می‌توانید اخبار و اطلاعات مرتبط با این بازی را از این نشانی مطالعه و یا دنبال نمایید.

منبع متن: gamefa