قسمت جدید برنامه‌ی اختصاصی شرکت سونی یعنی State of Play امشب آغاز می‌شود. اما این قسمت با سایر قسمت‌های پخش شده یک تفاوت عمده دارد که باعث شده است بازی‌بازان به شدت برای آن لحظه شماری کنند. به گفته‌ی شرکت سونی، قسمتی از این برنامه به بازی محبوب و مورد انتظار The Last of Us […]

منبع متن: gamefa