به احمال فراوان، سونی امشب از تاریخ عرضه‌ی بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 در جریان سومین اپیزود برنامه‌ی State of Play رونمایی خواهد کرد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، سونی در حال آماده شدن برای راه‌اندازی کمپین بازاریابی جدیدترین ساخته‌ی ناتی‌داگ می‌باشد. دلیل این موضوع، تصویری است که یکی از کاربران وبسایت ResetEra به اشتراک گذاشته است. در این تصویر، ما بنر تبلیغاتی The Last of Us Part 2 را می‌بینیم که بر روی یکی از ساختمان‌های شهر لس‌آنجلس نصب شده است.

اپیزود سوم State of Play امشب ساعت 23:30 پخش می‌شود و در جریان آن، تریلر جدید The Last of Us Part 2 نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد.

منبع متن: pardisgame